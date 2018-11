Nem foglalkoznak mások véleményével: imádják a táncot, a zenét és a pörgést

Fiú táncosokat kértünk meg, hogy meséljenek, miért pont ezt a sportot választották, és milyen küzdelmekkel, erőfeszítéssel jár ez a sokak által lányosnak tartott sportág.

– Saját észrevételem szerint, az emberek nem igazán látják, hogy mi is van a tánc mögött, csak azt a pár percet, amit a színpadon bemutat az előadó. Nem látják, hogy ez mennyi fizikai, és lelki küzdelemmel jár. Nem tudják, hogy mennyi munka volt egy koreográfiával, vagy egy-egy lépéssel. Férfias, és kemény szakmának tartom. Csak nézzünk meg egy profi balett táncost, rengeteg izom, és egy gyönyörű testalkat, és emögött meg rengeteg küzdelem, lemondás, és izzasztó edzés – nyilatkozta a 18 éves Kindl Gábor, a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulója, és a Step and Style Studió tagja, amely Tombor Tímea vezetésével működik. Gábor óvodás kora óta táncol, és az évek alatt rengeteg táncstílusban kipróbálta magát: néptánc, akrobatikus rock and roll, hip-hop, swing, társastánc.

Hét éve űzi ezt a sportot: mint mondja, ebben találta meg önmagát

A sikeres felvételi után az iskolában vett részt először balett órán is. A kortárs modern tánc a szíve csücske.

– Nyolcadikosként a tovább­tanulásom érdekben részt vettem a Gorsium nyílt napján, és itt fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ez a táncstílus – a kortárs modern tánc – az, amit kerestem. Szerettem nagyon néptáncolni, de valahogy sosem éreztem annyira magaménak. Most már tudom, hogy a kortárs modern tánc az a stílus, amiben teljesen ki tudom élni magam, ez áll igazán közel a lelkemhez, ez az, ami által ki tudom fejezni az érzéseimet.

Fellépéseken, versenyeken vesz részt, például a Fehérvár táncosa tehetségkutatón szólistaként indult. Komoly tervei vannak vele, hisz továbbtanulni a Táncművészeti Egyetemen szeretne, majd táncolni társulatban, színházban, vagy akár tanítana is. Régebben sokkal jobban foglalkoztatta mások véleménye, de ma már egyre jobban át tudja adni magát a táncnak:

– Nagyon rá tudok görcsölni egy fellépésre, vagy versenyre, például legtöbbször attól félek, hogy elcsúszom. De mostanában egyre jobban el tudom magam engedni, és átadni ma­gam a koreográfiának. Ha emlékezetem nem csal, akkor nem igazán szóltak még be eddig emiatt, maximum egy-egy tekintetből tudtam leszűrni az adott illető véleményét, gondolatát. Őszintén szólva, középiskola első évében szégyelltem, hogy táncolok, és úgy éreztem, hogy emberek kinéznek emiatt. Ma már nem igazán foglalkoztat ez a dolog, elengedtem, ahhoz túlságosan szeretem csinálni ezt, hogy mások lehúzó véleményével törődjek.

A 17 éves hip-hop táncos Szarka Norbert azt nyilatkozta, hogy sosem szóltak még be neki amiatt, hogy táncol, nem is tapasztalt fellépésen ellenszenvet. Jelenleg a székesfehérvári Free Spirit tánciskola tagja, melyet Tóth Barbara vezet. Norbi a fellépések mellett rengeteg versenyről kiváló eredménnyel tért haza szólótáncosként csakúgy, mint csapatban. Legutóbbi versenye az októberi világbajnokság volt, ahol a csapatával második helyezést értek el.

Nem véletlen, hogy hét éve űzi ezt a sportot, hisz ebben találta meg önmagát: a pörgés, a zene az, ami leginkább ideköti. Ez idő alatt sokfajta stílust kipróbált a hip-hop-on belül is, legközelebb az újfajta, modern stílusok állnak hozzá, mint például a house, vagy a popping.

– Utalva a hip-hop történelmére: főként férfiak kezdték el ezt a stílust. Személy szerint ezt tartom a legférfiasabb táncnak, de a többi stílusban is ugyanúgy fizikailag erősnek kell lenni. Rengeteg energiát, szellemi erőt igényel, sok edzésre, workshopra kell járni, hogy még jobban fejlődjön a táncos – mondta Norbert.

