„Nem érünk rá napokat vagy heteket várni” – Cser-Palkovics András véleménye a „koronavírus-törvényről”

Az ellenzéki nemek következtében hétfőn még nem fogadhatta el az Országgyűlés – gyorsított eljárás során – Varga Judit igazságügyi miniszter által benyújtott azon törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy a magyar kormány intézkedéseket hozhasson, rendeleteket alkothasson a koronavírus-járvánnyal összefüggésben lévő, a védekezést segítő kérdésekben.

A törvényjavaslatról magáról tehát még nem szavazhattak, arra majd jövő hét kedden lesz lehetőség. Lényeges, hogy a gyorsított eljáráshoz négyötödös többség kellett volna, a törvényjavaslat elfogadásához kétharmados többség szükséges.

Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét nemcsak mint városvezetőt, hanem mint egykori jogalkotót is kérdeztük. Mi a véleménye?

– Ebben a helyzetben teljes mértékben felelőtlennek tartom az ellenzéki politikai pártok és országgyűlési képviselők döntését és hozzáállását, főleg azért, mert valójában nem arra kérte az ellenzéket a kormánypárti többség, hogy feltétlenül magát a törvényt szavazza meg, hanem csak ahhoz járuljon hozzá, hogy a törvényt már az egyébként létező kétharmados többség elfogadhassa – mondta. – Úgy gondolom, hogy legalább ehhez, egy felelős ellenzéknek, ebben a jelenlegi veszélyhelyzetben, hozzá kellett volna járulnia, és segíteni kellett volna, hogy a jogi cselekvőképessége is folyamatosan meglegyen a kormánynak ezekben a kérdésekben, ebben a kiemelt időszakban. Úgy gondolom, hogy ez felelőtlen hozzáállás volt, ami ráadásul nemcsak a kormány, hanem az önkormányzatok vonatkozásában is problémákat vethet föl. Magam is kíváncsi vagyok arra, hogy a kormány milyen döntéseket fog hozni a szerdai napon – folytatta.

A polgármester ellentmondást lát az ellenzék viselkedésében.

– Csak egy önkormányzati gondolat hozzá, azért is furcsa az ellenzék hozzáállása, hiszen közben nemcsak a kormánypárti polgármesterek, akár itt Székesfehérváron jómagam is, hanem Karácsony Gergely, az ő főpolgármesterük is úgy döntött, hogy nem hívja össze a fővárosi közgyűlést. Mintha itt azért lenne az ellenzék hozzáállásában – mondjuk úgy – ellentmondás. Amit Karácsony Gergelynek szabad, amihez ők hozzájárultak, azt nem adják meg, nem biztosítják a kormány számára? Ez ebből a szempontból sem egy felelős ellenzéki hozzáállás – fejtette ki.

– A legfontosabb, hogy a cselekvőképesség ebben a helyzetben kiemelkedően fontos, és tudomásul kell venni, hogy ezt a kormánynak kell egy ilyen szituációban biztosítani – hangsúlyozta.

Március 26-án lejár a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet – vetettük fel a polgármesternek.

– Valóban így van, ezért nem mindegy, hogy szerdán milyen döntéseket hoz a kormány, ez gyakorlatilag néhány napról fog szólni, hiszen a jövő héten egyébként a Ház már rendes tárgyalási rendben meg fogja tudni ezeket a döntéseket hozni. A Fidesz és KDNP frakciója egyértelművé tette, hogy ebben is támogatja a kormányt. Itt most lesz egy pár napos átmeneti időszak, amit jogilag is föl kell oldani, szerdán várhatóan az ehhez szükséges közjogi döntésekről dönt a kormány, Gulyás Gergely miniszter úr erről tájékoztatta kedden a közvéleményt. Mindez egyébként hat az önkormányzati cselekvésre is, hiszen a rendkívüli jogrend nemcsak a kormánynak, de például a polgármestereknek is komoly jogköröket adott, amely jogkörök ennek a helyzetnek a kezelésére, a cselekvések, döntések meghozatalára állnak rendelkezésre. Én magam egyébként pont a mai nap, kedden intézkedtem arról, hogy a város honlapján valamennyi, ezen jogrend keretében hozott határozat és rendelet elérhető legyen. Ezek abszolút nyilvánosak, de ezek a döntések ma kellenek. Nem érünk rá napokat vagy heteket várni velük. Sok esetben órák alatt nagyon fontos döntéseket kell meghozni helyi szinten, de nyilván különösen igaz ez a kormányzati szint vonatkozásában – fogalmazott.