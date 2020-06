Nem érdemes siettetni a babákat

Hogyan segíthető elő a babák természetes mozgásfejlődése, és melyek azok a jelek, amelyek problémára utalhatnak?

– Hathetes korban kötelező a csecsemőket csípőkontroll-­vizsgálatra vinni. Ha ott valami rendellenességet találnak, akkor általában három hónapos korban szokták visszahívni a szülőket a babával. Amennyiben minden rendben van, akkor csak hagyni kell, hogy a kicsi a maga tempójában fejlődjön, ehhez viszont érdemes optimális körülményeket teremteni – fogalmaz Csuti-Herczeg Zsuzsanna DSGM-szakgyógytornász.

Az optimális környezet kialakítása igen fontos

A megfelelő környezet kialakításánál elsődleges szempont, hogy a pici minél hamarabb stabil alátámasztást kapjon. Erre sem a kanapék, sem az ágyak, de még a kókuszmatracok sem igazán alkalmasak. Ezek süppedése ugyanis plusz egyensúlyozó mozgásokhoz vezethet. Az a legjobb, ha a babának az évszaknak megfelelően, a földön alakítunk ki olyan helyet, ahol akadálytalanul tud mozogni. Természetesen lehet alátenni polifoamot, takarót. Itt háton és hason is fektethetjük – előbbi az, ami pár hónapos korban természetes testhelyzete a babáknak, hiszen így tudják a legtöbb mozgást kivitelezni. Érdemes azonban időnként hasra is fektetni a picit, s ilyenkor próbáljon a szülő is mellé feküdni, mert a gyermek ettől érzi jól magát. Az is lényeges, honnan ingereljük őt. A játszószőnyegek például csak olyan három hónapos korig megfelelőek, mert felülről lógnak le a játékok, a negyedik-ötödik hónaptól pedig arra volna szükség, hogy oldalra forduljon a baba, tehát onnan érjék az ingerek. Ilyenkor inkább köré kellene tenni a játékokat.

A szakember abban hisz, hogy külön fejlesztésre csak akkor van szükség, ha ezt orvosi vizsgálat indokolja. Különben bőven elég a természetes közeg és a mozgás lehetőségének megteremtése. Kiságyban és járókában nem javasolt sokáig tartani a gyermeket. Itt nem tudnak rendesen fordulni, felemelkedni viszont igen, ám ez pár hónapos korban még korai. Nem ajánlott a pihenőszék, a bébikomp és az autós hordozó túlzott használata, de a rúgós hintát is jobb mellőzni.

Ültetni, állítani sem szabad a babákat, mert akkor előfordulhat, hogy kihagyják a kúszást és a mászást.

Utóbbi kettőnek is igen fontos idegrendszer-fejlesztő funkciója van. A kúszás jellemzően többször marad ki, főleg olyankor, amikor a csecsemő teste nem tud teljesen elnyúlni. Ilyenkor érdemes gyógytornász segítségét kérni, sokszor azonban elég a csúszós parketta vagy járólap, ami elősegítheti a kúszás megindulását. Később, a mászás kezdetekor jobb szőnyegre tenni a babát, mert ott a nagyobb súrlódás kedvez a mászásnak. E két fázisnál annyira megerősödik a picik gerince, hogy megpróbálkozhatnak a felüléssel. Ezután jöhet a felállás. Ha ez már nyolc-kilenc hónaposan megtörténik, az sem feltétlenül rossz, de sokszor az az oka, hogy túl zsúfolt a tér a gyermek körül. Ilyenkor érdemes a teret növelni, például a tárgyak elpakolásával.

Tudjuk: a szülők hajlamosak hamar megijedni, s előfordul, hogy a védőnő is korán szakemberhez küldi a gyermeket, hogy elejét vegyék egy nagyobb problémának. Ez egyrészt jó, másrészt törekedjünk az arany középútra. Fontos, hogy az anyukák kicsit jobban bízzanak magukban – véli Csuti-Herczeg Zsuzsanna.

Vannak jelek, amelyekből sejthető, hogy valami nem stimmel – ilyenkor érdemes szakembert felkeresni. A legfontosabb jel az aszimmetria: például amikor egy szoptatott baba csak az egyik oldalról fogadja el a szoptatási testhelyzetet. Alapvetően próbáljuk mindkét oldalról ingerelni a kicsit, fektetni is váltva javasolt, ezzel elkerülhetők a későbbi gondok. Az aszimmetrikus kúszás, mászás is kérdéses, az pedig komolyabb gondot is jelezhet, ha mindig csak az egyik kezét, lábát használja a baba. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek a testtartásban is hajlamosak az utánzásra, ha tehát a szülő görbén jár, hanyagul tartja magát, akkor azt ők is átvehetik. A későbbi rendellenességek kiszűrésére alkalmasak az iskolai szűrővizsgálatok, de a védőnő, a háziorvos is tehet észrevételt – tette hozzá a gyógy­tornász, azt tanácsolva a szülőknek: próbálják kisgyermekükkel megélni a tanulás, felfedezés szépségét.