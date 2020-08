Nem engedik el a vírus miatt bajba került családok kezét Móron

A város több mint 14 millióval támogatja azokat a bérlakásban élőket, akik jelentős anyagi veszteségeket könyvelhetnek el a koronavírus miatt. A lakbért és közüzemi számlákat is fizeti a város, de kérvényezni kell.

Az iparáról és a borairól híres városban számtalan családot negatívan érintett a koronavírus-járvány. Közöttük többen napi megélhetési gondokkal küzdenek, mert elveszítették a munkahelyüket vagy fizetés nélküli szabadságon vannak, esetleg kénytelenek jelenleg is részmunkaidőben dolgozni. Kedd délelőtt Mór önkormányzatának épülete előtt, sajtótájékoztató keretében jelentette be Törő Gábor országgyűlési képviselő, Istvánfalvi Dávid alpolgármester és Gintner András, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke, hogy kik is jogosultak erre a mentőcsomagra. Törő Gábor elmondta, hogy közel 50 millió forintos maradvány pénz az, amit a második hullám elleni védekezésre, illetve a családok megsegítésére, támogatására lehet költeni.

Gintner András önkormányzati képviselő, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke felhívta a figyelmét minden érintettnek arra, hogy mindenki részesülhet ebben a segélyben, de ehhez szükséges az, hogy jelezzék az önkormányzat felé az igényüket. Az internetről is letölthető, illetve az önkormányzatnál is igényelhető formanyomtatvány kitöltésével tudják kérni ezt a segítséget a családok. A beérkezett igényeket a szociális és egészségügyi bizottság tagjai bírálják majd el. Istvánfalvi Dávid alpolgármester is arra buzdított mindenkit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Több mint 14 millió forint áll rendelkezésre, ami meglehetősen tetemes összeg, így hát bizonyára minden érintett hozzájuthat a segítséghez, legyen az önkormányzati vagy akár a magánszektorhoz tartozó bérlakásban lévő család. Újságírói kérdésre az alpolgármester elmondta, hogy nincsen felső határ és semmilyen egyéb kikötés sem. Minden eset egyedi, és a bizottság ennek megfelelően mérlegeli a jogosultságot. A munkájukat, illetve jelentős bevételeket vesztett, érintett családok számára nemcsak a lakbért, hanem a közüzemi számlákat is fizetik a járványügyi időszak idejére. Az alpolgármester hozzátette, hogy a kérelmeknek be kell futni augusztus végéig.