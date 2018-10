Nem akartak félmunkát végezni... – Keresi az isztiméri gyújtogatókat a rendőrség

Porig égett egy családi ház a faluban. A tulajdonos nyomravezetői díjat ajánlott fel, mivel – a rendőrség szerint is – szándékos gyújtogatás történt.

Az Isztiméren élő ifjú Varga Attila szeptember derekán a párjával éppen látogatóban volt a hölgy szüleinél Velencén. Az éjszakát is ott töltötték. Késő este több hívást is kapott Isztimérről, de kinyomta a telefont, nem értette, miért zavarják ilyen későn. Hajnali egykor aztán egy fényképet küldtek telefonon neki. A fotón egy lángokban álló ház volt látható. Az ő egykori otthonuk – meséli a fiatal férfi , akivel a Sport utca 44. alatt, a leégett ingatlan udvarán beszélgettünk. Azért gondolják, hogy szándékos gyújtogatás történt, mert egyszerre három helyen is föllobbantak a lángok. Kigyulladt a lakóház, tűz keletkezett a háztól néhány méterre álló garázsban és még hátrább, a lemezből készült kis szerszámos házikóban is – mondta el.

A lakóház, amelynek fagerendás volt a födémje, teljesen kiégett. Tíz-tizenkét éves épületről van szó, amelynek a belső felújítását nem sokkal a tűzeset előtt fejezték be. A kár tízmilliós nagyságrendű – állítja a férfi , aki a telefonján fotót is mutatott az újonnan beépített konyhaszekrényről, meg a frissen berendezett gyerekszobáról. A pár januárra várja a picit.

A garázsban négy új gép állt, ifjú Varga Attila gumis műhelyt kívánt nyitni. Közülük a centrírozó gép vált a lángok martalékává. A többi három megúszta. Legalábbis akkor. Mert egy hétre rá az elkövetők visszatértek. A három épen maradt gép oldalához raklapokat támasztottak, azokat gyújtották meg. Ezúttal siker koronázta az elkövetők művét, a gumileszedő, a kompresszor és az emelő is tönkre ment. A gépek – a károsult szerint – hárommillió forintot értek. Csütörtökön bántak el velük végleg, s ő hétfőn nyitotta volna meg a gumis műhelyt.

Kinek állhatott érdekében a gyújtogatás? – kérdeztem.

Ezzel kapcsolatban – a nyomozás érdekében – semmit nem mondhat – hangzott a felelet.

A ház biztosítva volt, a gépek nem. Az újjáépítést megkezdték, szeretnék, ha a tél beállta előtt tető kerülne az épületre. A visszaköltözés odébb lesz, hiszen rengeteg munka marad. Addig rokonnál laknak – tudtam meg Ifjú Varga Attilától.

Az ügyben a Móri Rendőrkapitányság jelentős kárt okozó rongálás bűntett elkövetése miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire tekintettel azonban jelenleg további információval nem szolgálhatott a rendőrség.