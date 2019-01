„Nem adják azt ingyen” – Informatikai képzés indul Fehérváron

Hiszem, ha látom! – avagy sokakban feléledt a gyanú egy ingyenes informatikai képzés láttán, amelynek végén a résztvevők a használt tabletet is megtarthatják.

Többen is csábító felhívással találkoztak a legnagyobb közösségi oldalon. Eszerint Székesfehérváron január 14-én egy tízalkalmas, ingyenes informatikai képzés indul, amelynek zárásaként a résztvevők hazavihetik az oktatás során használt tabletet – immár alapfokú használati tudással felvértezve. Természetesen az érdeklődők mellett a szkeptikusok is megjelentek, így úgy döntöttünk, felhívjuk a telefonszámot, amelyen az órákra is jelentkezni lehet.

Itt elmondták: a képzés már országszerte több helyszínen is lezajlott (vagy jelenleg is zajlik), Fejér megyeszékhelye most került képbe. A forrást egy uniós pályázat biztosítja. Az alkalmanként ötórás képzés minden órájában fotódokumentáció készül – a jelenléti ív aláírása mellett –, hogy a tabletet végül valóban azok vihessék haza, akik a tanórák kevesebb, mint 10 százalékáról hiányoztak. A képzés vizsgával zárul, a délelőtti és délutáni turnusra külön-külön tizenöten jelentkezhetnek. A részvételi feltételeket alaposan el kell olvasni, hiszen a pályázat csak a 16 és 65 év közöttiek oktatását támogatja. A tervek szerint – amíg ki nem fogynak a támogatásból, tabletekből – akár havonta újra megszervezik a képzést.