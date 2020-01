Nehezített pályán dolgoznak Bicskén

A város hulladékkezelési közszolgáltatását a Zöld Bicske Nonprofit Kft. látja el, további tizenhat településével egyetemben. A zökkenőmentes működés mellett a felhalmozódott szemét eltakarításával is birkózik az új ügyvezető, Mag Barbara és csapata. Ahogy mondani szokták: innen szép nyerni!

A kisváros határában fekvő, hajdani külterületre hordták éveken át a kommunális hulladékot – törvényesen és szabályosan. Az osztrák tulajdonú cég hulladéklerakót üzemeltetett, azaz elhelyezte az akkori lerakóban a megfelelő előírások mellett, ám öt esztendővel ezelőtt változtak a jogszabályok, állami felügyelet alá került országszerte a hulladék kezelése, elhelyezése, amelyet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fog össze. A területen végzett rekultivációt követően jelenleg hulladéklerakás már nem történik Bicskén. Hulladékkezelésnek nevezik azt az eljárást, ami csupán egy átrakást engedélyez, s a megfelelő kezelő helyszínekre tovább szállítják a beérkező hulladékot és haszonanyagot. Rakodógéppel konténerekbe rakják, s elviszik a hulladékot a megfelelő hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégekhez.

A rekultivált területet a környezetvédelmi hatósági kötelezettségek alapján folyamatosan ellenőrzik, ebből a depóniagáz kinyerése folyamatos, vizsgálnak talajt és talajvizet. Mindezt röviden foglalja össze Mag Barbara, a Zöld Bicske ügyvezetője, akit Bálint Istvánné polgármester kért fel a vezetői feladatra, s az önkormányzat nevezte ki november 1-jétől. Az előző vezetőt a testület felmentette, vele távozott az egész vezetés, az új ügyvezetőnek új csapatot kellett felépítenie, ami lényegében meg is történt.

Mag Barbara környezetvédelmi mérnök első és egyetlen munkahelye a Zöld Bicske Kft. – természetesen a jogelődökkel értendő ez a folytonosság! Szakmai elhivatottsága folytán vállalta a vezetői megbízatást a tulajdonos önkormányzattól, s nagyjából tisztában volt a rá váró feladatok súlyával. Érték meglepetések a lépésről lépésre történő tisztázás során. Nehezített pályán dolgozik egyelőre a Zöld Bicske, igen leromlott állapotú infrastruktúrával kell biztosítania a lakossági szolgáltatást, s pótolni a lemaradást, azaz emellett fokozatosan elszállítani az ideiglenesen felhalmozódott hulladékot. Tizenhét településsel, illetve önkormányzattal állnak szerződésben, Fejér megyében Bicske, Csabdi, Felcsút, Mány és Bodmér hulladékát gyűjtik be, de a mintegy száz dolgozójuk végzi a szolgáltatást Herceghalmon és Zsámbékon, Budakalászon és Telkiben, s a pilisi térségben is több helyütt, a többi között Piliscsabán is.

Tizennyolc nagy méretű gyűjtőautójukból jelenleg kilenc javítás alatt áll, a három távszállító autójukból kettő szintén reparálásra vár, ad őszinte leltárt a gépparkról az ügyvezető asszony. Megoldja munkatársaival a problémát és hangsúlyozza, hogy szakmailag és az eszközparkban is segít cégüknek a velük konzorciumi megállapodásban álló Vertikál Nonprofit Zrt. Egy új kukásautó nagyjából ötvenmillió forintba kerül, tervszerű beszerzésüket ütemezik Bicskén.

Az ügyvezető szerint nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy a lakosság semmit nem érezhet a gondjaikból, az a lényeg, hogy a hulladékszállítás és -kezelés zavartalanul folyjék. Világprobléma a szemét, a hulladék sorsa, környezetvédelmi elhelyezése, újrahasznosítása. Mindenkinek a maga területén kell a legtöbbet tennie ennek érdekében. A lakosság tájékoztatása, felvilágosítása, s főként a gyerekek érdekeltté tétele részét képezi szakmai munkájának, nyomatékosítja az elkötelezett szakember, aki maga is három fiúgyermek édesanyja. Hivatásának tekinti a hulladékok újrahasznosításának ügyét, s hiszi, a lakosság többsége, a fogyasztók ezt maguk is így gondolják.