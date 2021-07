Néhány nap adott a pótfelvételire – A Fejér megyei intézmények várják a hallgatókat

A szeptemberi felsőoktatási képzés megkezdésének lehetősége azoknak sem veszett el, akik valamilyen oknál fogva a felvételi eljárás keretében nem kerültek be egyik megjelölt iskolába sem. Számukra nyújt újabb esélyt a pótfelvételi.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, még a múlt héten kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. Akadnak viszont olyanok, akiknek nem sikerült bekerülniük a megjelölt képzésre. Nekik jó hír: újabb lehetőséget kapnak. A pótfelvételi leadására azoknak van lehetőségük, akik az általános felvételi eljárásban egyetlen képzésre sem nyertek felvételt vagy egyáltalán nem jelentkeztek szeptemberben induló képzésre. Tehát azok a személyek, akik valamely képzésre sikeresen bejutottak, de valamilyen okból nem elégedettek az adott szakkal, nem jogosultak részt venni a július 29. és augusztus 8. között folyó eljárásban. Fontos tudni azt is, hogy a pótfelvételi ponthatárai nem lehetnek alacsonyabban az általános felvételi eljárás végén kihirdetett feltételeknél.

Mi a helyzet Fejérben?

Ezek a szabályok természetesen a megyénkben megtalálható egyetemekre, karokra is vonatkoznak. A Székesfehérváron működő Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara alap- és mesterképzésekre is várja még a jelentkezéseket. A műszaki területű, nappali és levelezős alapképzésekre az önköltséges forma mellett állami ösztöndíjas helyekre is be lehet kerülni. Ezek közé tartozik például a földmérő és földrendező mérnöki, a villamosmérnöki, a mérnökinformatikus és a műszaki menedzser szakok is. A mesterképzésről lemaradóknak sem kell várniuk fél vagy akár egy évet, hiszen az Alba Regia Műszaki Karon önköltséges, levelezős formában még jelentkezhetnek mechatronikai mérnök szakra. Az ehhez szükséges felvételi elbeszélgetés időpontjáról az egyetemen kell érdeklődni.

A Kodolányi János Egyetemre szintén várják még a jelentkezéseket. Esetükben az általános felvételi eljárásban az alapszakokra 280, a mesterszakokra 50, a felsőfokú szakképzésekre 240 volt a ponthatár.

A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán is nyitnak a pótfelvételizők felé, méghozzá költségtérítéses gazdálkodási és menedzsment alap-, valamint sportközgazdász mesterszakon.

A Dunaújvárosi Egyetem az alapképzések mellett felsőfokú szakképzésekre is várja a jelentkezőket. Utóbbi elvégzését követően akár emelt szintű érettségi nélkül is bekerülhetnek a hallgatók hasonló irányú alapképzésre. Az intézmény azokat, akik pótfelvételizni akarnak, július 31-én az egyetem A épületében családi nyílt nappal várja, hogy jobban megismerhessék az iskolát.

