Negyvenöt éves az iszkai óvoda, amely négy csoporttal működik, és tornaterem is van

Jubileumi év az idei a helyi óvodában, ahol kedden az intézmény régi dolgozóit látták vendégül.

Minden kisgyereket nem tudunk sorba állítani ebben a teremben, de ma mindegyikük szava, dala önöknek, nektek szól – imigyen üdvözölte Polyák-Ruff Mónika, az iszkaszentgyörgyi óvoda vezetője az intézmény azon régi dolgozóit, akik eleget téve a meghívásnak kedden ellátogattak egykori munkahelyükre.

Az iszkai óvoda 1974-ben – egy csoporttal – kezdte meg működését, Szabados Ágota irányítása mellett. Tihanyiné Ági néni idejében már két, Lőrincz Ferencné Irénke néni idejében pedig már három csoport volt. Czikai Lajosné Éva néni idején a fenntartó önkormányzat tornatermet épített, és ekkor nyerte az intézmény a zöld óvoda címet. Azóta megtörtént az épület akadálymentesítése, és a mai kor követelményeinek megfelelő korszerű főzőkonyhát is magukénak tudhatnak. Tajti Bálintné Gabi néni idejében pedig negyedik csoport is indult – elevenítette föl az óvodavezető az intézmény történetét. Polyák-Ruff Mónika azt is elmondta, hogy az idei jubileumi év az óvodában, amelynek keretében hétfőn fát ültettek a gyerekekkel azért, hogy emlékeztesse a közösséget azokra a kedves és felejthetetlen óvónőkre, dajkákra, szakács nénikre, akiknek ez az óvoda volt az életük, a hivatásuk. Az évforduló alkalmából fotókiállítás is nyílt az intézményben. A hosszú folyosón elhelyezett régi fényképeket a dolgozóktól, a szülőktől gyűjtötték össze, hogy közszemlére tehessék őket.

Egy nemzet akkor becsüli meg magát, ha tanítóit, nevelőit megbecsüli. A szintén jelen levő Gáll Attila polgármester e szavakkal köszönte a jubileumi találkozó résztvevőit.