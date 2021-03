Négylábú hősök – Így zajlik a személykereső kutyák kiképzése (videó)

A Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány 2018 óta működik és ez idő alatt sok mindenen mentek már keresztül, sőt életet is mentettek. Nemrégiben pedig egy új dologba kezdtek, ez pedig a személykereső kutyák kiképzése.

A kutyák nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Hű társként kísérnek minket az élet minden pillanatában, és sokszor okoznak meglepő pillanatokat, hogy mire is képesek igazán. Mondhatni négylábú hősök, akik olykor életeket is menthetnek.

Dari Csaba az Alapítvány oszlopos tagja, és kutyája Mex is azok közé tartozik, akik igen felelősségteljes munkát végeznek. De, hogy hogyan zajlik a személykereső kutyák kiképzése, milyen fajták alkalmasak, milyen módszereket alkalmaznak, elterelheti-e valami a figyelmüket, és hogyan képesek megtalálni akár pár perc alatt egy több szász méterre elbújó személyt? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk, és Max is kitűnően vizsgázott, hiszen mindössze pár perc ismerkedés és egy földre ledobott pulóver szaga alapján, egyből megtalált engem, még akkor is, amikor egy 350 méteres nyom választott el minket, két töréssel, át a vasúti síneken.

Természetesen vendégünk volt az Alapítvány kurátora, alapítója Balogh Lajos is, aki pedig beavatott minket a működésükbe, hogy mivel is foglalkoznak és természetesen elmondta azt is, hogy az elmúlt időszakban milyen esetekhez riasztották őket. Egy szívszorító, ám boldog kimenetelű történetet is megosztott velünk, amikor a szegedi kajak-kenu világkupán egy 12 éves fiú életét mentették meg!

Egy szó mint száz rengeteg információt tudtunk meg a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők két tagjától, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy bajba került embertársaikat, a legprofibb módon és leggyorsabban tudják megmenteni. Nem is húznánk tovább az időt, hiszen ebben a videóban minden benne van, ismerjétek meg őket és tevékenységüket, és természetesen Mex-et is!