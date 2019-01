Négy temető teljesen, egy pedig részben van lezárva Fehérváron

Folynak a munkák a Béla úti temetőben, a tervek szerint még az idén teljessé válik a kolumbáriumfal negyedik gyűrűje, így az eddigi 1596 férőhely további 2048-cal bővül. Mennyire telítettek a fehérvári temetők, mit jelent, ha egy temetőt lezárnak, és milyen módon temetkezünk leginkább?

A Béla úti temetőt 1984-ben adták át, ekkortól létezik a kolumbáriumfal – urnákat őrző emlékhely –, amelyet 2006-ben bővítettek. Az utóbbi időben azonban olyan mértékben megnőtt az urnás temetések száma, hogy ismét szükségessé vált új fülkék építése.

A Fehérváron történő temetések közel 80 százaléka hamvasztásos

– Városokban, kiváltképp nagyvárosokban, így tehát Fehérváron is, az utóbbi időben a temetések nagyjából 80 százaléka hamvasztásos temetés, és csak 20 százalékban kérik a hozzátartozók a hagyományos, koporsós temetést. A kolumbáriumfalban egyébként kettő- és négyurnás fülkék léteznek, amelyeket 10 évre lehet megváltani. Rövid távú megoldást jelentett egy ideig, hogy a lejárt és meg nem újított urnafülkéket kiürítés után újraértékesítettük, ám az elmúlt időszakban a helyek folyamatos újramegváltása következtében egyre kevesebb lett a lejárt rendelkezésű hely. Tavaly végül kaptunk forrást a fal bővítésére – mondta el lapunknak Vadász-Király Edit, a Városgondnokság kegyeleti központi vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a D jelzésű, kör alakú falrész újabb negyede a tervek szerint tavaszra elkészül, de a további két negyed is megépül, még az idén.

A kolumbáriumfal mellett lehetőség van még az úgynevezett urnasírhelyekbe történő temetkezésre is, amit azonban nem mindenki preferál, hiszen ott – akárcsak a hagyományos sírok esetében – síremléket is kell állítani a családtagoknak, illetve a sírhely, még ha kisebb is a terület, gondozást igényel. Az urnás temetés mellett dívik még az úgynevezett szórás, amely lehet vizes, vagy száraz.

2018-ban összesen 1044 temetést tartottak Székesfehérváron, ebből mindössze 206 volt koporsós, 610 esetben urnába kerültek az elhunyt hamvai, további 174 alkalommal vízbemosásos, 54 alkalommal pedig száraz szórásos szertartással vettek tőle búcsút. Kolumbáriumfal, illetve szórásos temetési szertartás csak a Béla úti temetőben létezik.

De mi a helyzet a többi fehérvári temető telítettségét illetően?

– A Csutora, a Hosszú, a Szedreskerti, valamint a Sóstói Római katolikus temető lezárt, a Fecskeparti pedig részben – tehát csak bizonyos parcellákra nézve – lezárt. Ez azt jelenti, hogy ezekben a koporsós temetés már nem engedélyezett, illetve, hogy új sírhely kialakítására nincs lehetőség. Székesfehérváron csak a Béla úton, Kisfaludon és Börgöndpusztán vannak még elérhető sírhelyek. A lezárásnak azonban nem csak a helyhiány az oka. A négy fő temető mindegyike több száz éves, talajukat nagyon sokszor átforgatták. Emiatt többször is előfordult beomlás, csuszamlás és ez nem csak a sírhelyet kialakító munkások épségét fenyegette, de a frissen megbolygatott sír körül álló gyászolókét is. Az említett temetőkben végzett talajtani vizsgálatokat követően született meg a lezárásukra vonatkozó határozat a közgyűlésben – magyarázta a kegyeleti vezető.

A lezárt temetőkben arra persze van lehetőség, hogy egy adott sírba további, legfeljebb négy urnát helyezzenek el. A megszorítás természetesen nem vonatkozik a kriptába történő temetkezésre, aminek megvannak a maga szabályai. A lezárás alól, koporsós temetés esetén, csak abban az esetben van kivétel, ha a második házastárs eltemetéséről van szó.

Ekkor – de csak dupla sírhely esetén – felülvizsgálják a sírhelyet, és ha a méretek megengedik, és minden más megfelel a helyi rendeletben leírtaknak, engedélyezhetik, hogy oda egy másik korporsó kerüljön.