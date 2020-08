Döntött a kormány – Négy és fél milliárd forint Fehérvárra

Ismét közelebb került a megyeszékhely a déli összekötő út megvalósításához.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője egy a közösségi oldalára írt bejegyzésben tette közzé, hogy döntött a kormány a Székesfehérvár, déli összekötő út megvalósítása elnevezésű projekt támogatásához történő hozzájárulásról, egyetértve a támogatási szerződés megkötésével.

Ez azt jelenti, hogy a közel 4,5 milliárd forinttal támogatott beruházás keretében megvalósul a város déli részén a Seregélyesi út és a Sárkeresztúri út közötti átkötés, továbbá felújítják a Takarodó utat, amit bekötnek az újonnan épülő átkötő útba és a Köles utcába is. Az új átkötő út mellett kerékpársáv és ­csapadékvíz-elvezető rendszer is épül, a fejlesztett utak belterületi szakaszain pedig elkészül a járda és a közvilágítás is.