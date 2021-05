Ne olyan hevesen! – Ezek a veszélyek leselkedhetnek ránk egy ártatlannak tűnő strandolás során

Habár az elmúlt hetek időjárása nem ezt igazolják, tagadhatatlanul nyakunkon a nyár. Sokak kedvenc évszaka ez, ugyanis lehetőségek tárháza nyílik meg a kikapcsolódásra. A hőségben azonban az abszolút kedvenc a strandolás.

Rengetegen választják a vízpartot, hiszen vannak olyan napok, amikor máshol ki sem lehet bírni a tikkasztó meleget. Legyünk akár barátokkal, párunkkal vagy a családunkkal, sok-sok veszély leselkedhet ránk egy ártatlannak tűnő strandolás során, amikre nem is gondolnánk. Hiszen mindenki csak a kikapcsolódást, az élményt látja ilyenkor, és elfelejtik a felelősség és figyelem fogalmát.

Balogh Lajos, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány vezetője sietett a segítségünkre, hogy elmondja, mire érdemes odafigyelni, hogy valóban élményekkel és ne rossz emlékekkel térjünk haza a vízpartról.

Az alkoholfogyasztás nagyon veszélyes

– Amikor leszabadulnak az emberek és megérzik a nyár adta szabadságot, sokan fogyasztanak alkoholtartalmú italokat a parton. A meleg időben ez veszélyesebb, mint gondolnánk. Alkoholos befolyás alatt, felhevült testtel bemenni a vízbe nagyon rossz ötlet. Könnyen tragédiába is torkollhat, ha netán valamilyen krónikus betegség is társul a fent említett tényezők mellé.

Az eldobált szemét a vízparton is problémát okoz

– Sőt nemcsak a vízparton, de a vízben is gyakran előfordul, hogy üvegeket dobálnak el, az üvegszilánkok pedig könnyen elvághatják a talpunkat, rengetegszer fordul ez elő. Ha tehetjük, viseljünk olyan papucsot, amivel meg tudjuk akadályozni, hogy megsérüljön a lábunk, hiszen nem lesz utána túl kellemes élmény lenni a vízben.

Gyermekekkel még óvatosabban

– A Velence Korzó egy rendkívül veszélyes strandnak számít, ugyanis az északi parton lévő strandokra jellemző, hogy vannak buzgárok. Ezek a Velencei-hegységből indulnak el, és ahol megjelennek, képesek 2 méteres lyukakat is maguk után hagyni. Sokan úgy vannak vele, hogy kicsi a víz, ezért bátrabban elengedik gyermeküket egyedül a vízben, de nem tudhatjuk, hogy a buzgárok mikor jelennek meg, és ezekben bizony egy felnőtt ember is könnyen a víz alá tud merülni, ami nagyon veszélyes lehet, még akkor is, ha a gyermek tud úszni, ha pedig nem, akkor pláne. Az úszni nem tudó kisgyermekeket semmikép se hagyjuk felügyelet nélkül! Bármennyire is meleg van, fáradtak vagyunk, kísérjük be a vízbe őket.

A bójákon túl

– Mivel alacsony a víz szintje, van, hogy át is tudunk sétálni a másik partra, de a legmélyebb helyen is 2 méter, sokan felelőtlenek, és úgy gondolják, az egész vízterület az övék, mert hát mi baj lehetne? Vannak azonban hajózási útvonalak is, és előfordul, hogy a vitorláshajóknak kell kerülgetni az éppen tavat átúszó vagy átsétáló embereket, ez pedig rendkívül veszélyes. Az lenne a praktikus, ha a bójákon kívül nem mennének fürdőzők, de ezt sajnos nem lehet megakadályozni.

A „klasszikus” vízibicikliről ugrálás

– Minden évben van ebből probléma. Nagyon felelőtlenül tudják használni ezeket a járműveket az emberek. Úszni nem tudók is beleugrálnak a vízbe, gondolván, hogy majd megkapaszkodnak a bicikli oldalában. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor általában szintén felhevült testtel, hűbelebalázs módjára mártóznak meg. Nehéz megállapítani, hogy az adott helyen éppen milyen mély a víz, mégis sokszor fordul elő, hogy tájékozódás nélkül ugranak fejest, ha pedig sekély a víz, sajnos tudjuk, mi a vége a történetnek…

A vízibicikli egyébként már önmagában is veszélyes jelenség, hiszen a strand területén a bójákon belül használják azokat, amit nem lenne szabad. Sajnos a kölcsönzők elfelejtik nyomatékosan figyelmeztetni a bérlőket, hogy jogszabály tiltja a használatát a strandokon.

A viharjelzés nem vicc

– A nyári viharok elég gyakoriak, és egyik pillanatról a másikra meg tudnak érkezni. A viharjelzést nem szabad figyelmen kívül hagyni, és mindig az utasítás szerint kell cselekedni, és akkor nem történhet baj. Ne játsszunk azzal, hogy még egy kicsit bent maradunk messze a parttól, vagy nem jövünk ki a vízből, mert könnyen lehet, hogy nem jutunk partra. Az elsőfokú viharjelzésnél még nem kell elhagyni a vizet, de partközelben kell maradni, ugyanis nem tudhatjuk, mennyire erősödnek fel majd a széllökések, milyen fordulatot vesz az időjárás. Másodfokú viharjelzésnél pedig kötelező elhagyni a vizet és a strand területét. A hangosbemondókon egyébként folyamatosan tájékoztatást kapnak a fürdőzők, hogy mit kell cselekedni, fontos lenne, hogy be is tartsák ezeket, csak így előzhető meg a baj. Sajnos ez is tapasztalat, hogy a viharjelzés ellenére a bójákon kívül is tartózkodnak még emberek.

Idén már mentettek

– Bár nem a Velencei-tavon, hiszen egyelőre még motorcsónak nem áll rendelkezésükre, de nagyon remélik, hogy rendeződik majd a helyzet, hiszen ahogy Lajos mondja, a vízimentő motorcsónak nélkül olyan, mint a huszár ló nélkül. Szegeden azonban egy bajtársuk életet mentett a kajak-kenu világkupán. Durva szituáció volt, hiszen az utolsó pillanatban sikerült kihúzni a vízből a bajba jutott sportolót. Már csak a kezét tudták elkapni, de a gyors reagálásnak köszönhetően nem történt tragédia!

Segítsünk embertársainkon

– Minden másodperc számít és rendkívül fontos, ha éppen valaki fuldoklik a vízben. Ezért nagyon fontos, hogy a segítséghívás mellett mindent bedobáljunk neki, ami úszni tud a vízen, és a kezünk ügyébe kerül. Legyen ez palack vagy akár egy matrac, bármi, ilyenkor minden segíthet! Ne féljünk attól, hogy segítsünk, mert emberélet múlhat rajta!