Ne az események után szaladjunk: vegyünk szén-monoxid-érzékelőt!

December 12-ei lapszámunkban a kéménytüzek megelőzéséről írtunk. Ehhez a témakörhöz szorosan hozzátartozik a szén-monoxid-mérgezés felismerése, valamint a megfelelő jelzőberendezések használata is. Szakértőktől kaptunk iránymutatást.

Az már régen rossz, ha megtörtént a baj – keltette fel figyelmünket Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat közép-dunántúli regionális igazgatója –, hiszen az események után szaladni a legnehezebb. Éppen ezért érdemes a téli időszakban, már a fűtési szezon kezdetén beüzemelni otthonunkban a szén-monoxid- és füstérzékelőt – már ha eddig nem tettük meg – hangsúlyozta a regionális igazgató.

A szén-monoxid azért képez állandó beszédtémát, mert a füsttel és az egyéb, égéstermékekben található anyagokkal ellentétben ez a gáz nem látható, nem érzékelhető: nincs szaga, és mivel ugyanolyan nehéz, mint a levegő, könnyen keveredik azzal. Tehát egy igen alattomos mérgezőanyagról van szó.

Általános tünetek

– A szén-monoxid-mérgezés tünetei általánosak: fejfájás, általános közérzetromlás, szédülés, hányinger és émelygés jellemezheti. Vagyis olyan tünetek, amelyek egy téli vírusosabb időszakban is bármikor előfordulhatnak. Ami pedig még alattomosabbá teszi ezt a gázt, hogy növekvő mérgezés esetén idegrendszeri tüneteket, végtaggyengeséget vagy bénulást okozhat. Vagyis amikor nagy valószínűséggel rájövünk, hogy szén-monoxid-mérgezést kaptunk, lehet, hogy már késő lesz, és nem tudunk menekülni. Ha pedig ennél is tovább romlik az állapot, eszméletlenség, sőt keringés- és légzésmegállás is előfordulhat – magyarázta a szakember, hozzátéve: a „diagnózis” még pontosabb, ha egy időben több ember is ugyanazokat a tüneteket produkálja.

Így ha bármikor felmerül a gyanú, hogy szén-monoxid-mérgezéssel állunk szemben, azonnal hagyjuk el a helyiséget! Mindemellett megkísérelhetjük a nyílászárókat (ablakokat, ajtót) kinyitni, csökkentve a szén-monoxid-koncentrációt. Bárhogy döntünk, a helyiséget mindkét esetben hagyjuk el, s hívjuk a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat diszpécsereit, hogy megfelelő segítséget kapjunk – javasolta Vörös Péter.

A megyei adatokról Reszegi Imre mentőszolgálat-vezető beszélt: eszerint Fejérben tavaly 34 esetben láttak el szén-monoxid-mérgezettet, ez év november elejéig pedig 21 volt az ellátottak száma. A statisztika tehát évente nagyjából ismétlődik.

Kesztyűt fel!

A biztonságot a technikai eszközökkel lehet igazán fokozni. A néhány tízezer forintért megvásárolható szén-monoxid-érzékelők általában időben, legtöbbször már alacsony koncentrációnál is jeleznek, így közvetve képesek az életmentésre. A megfelelő karbantartás és elhelyezés azonban itt sem mellékes kérdés.

– Nem mindegy, hol és milyen készüléket vásárolunk – emeli ki Magosi Lajos tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató –, de segítségképpen a katasztrófavédelem honlapján szerepelnek azok az eszközök, amelyek megfelelnek a minőségi előírásoknak. Célszerű ezek közül választani.

A füstérzékelők a kezdeti tüzek észlelésében nyújtanak segítséget. Ugyanis a tűz egyik jellemzője a füstképződés – ezek az eszközök pedig a már igen alacsony füstkoncentrációt is érzékelik, majd hangos jelzést adnak. Az időtényező ebben az esetben is sokat számít: életet menthet, ha időben el tudjuk hagyni a helyiséget, segítséget tudunk kérni, vagy adott szituációban megpróbálkozunk a tűzoltással.

– Mindkét eszközre, tehát a szén-monoxid- és a füstérzékelőre is igaz, hogy azokat megfelelő helyre tegyük, s figyeljünk arra, hogy működőképesek legyenek. A típusok közül magunk válogathatunk: a hálózatba csatlakoztathatótól kezdve az elemesen át az akkumulátoros változatig bármelyik jó szolgálatot tehet. Azonban mindegyikhez tartozik egy használati útmutató, amelynek az utasításait feltétlenül tartsuk be! – figyelmeztetett a tűzoltó ezredes. Hozzátette: bizonyos időközönként, öt- vagy tízévenként ajánlott kicserélni ezeket az eszközöket!

Ki segíthet?

A kémény- vagy tetőtűzzel, netán szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos eseteket rendszerint a 112-es egységes segélyhívó rendszeren kell bejelenteniük a lakosoknak. A miskolci vagy szombathelyi diszpécserközpontból a legközelebbi mentőegységeket – mentőt, tűzoltót vagy rendőrt – fogják a helyszínre küldeni. A tűzoltók nagy előnye, hogy légzőkészülékkel rendelkeznek, tehát abban az esetben, ha mérgezéshez vagy tűzhöz kapnak riasztást, mentőálarcokkal tudnak vonulni, s kimenteni az embereket. Emellett járműveiken gázérzékelő berendezések találhatók, amelyek pontosan detektálni tudják az adott térben lévő gáz koncentrációját.

