Naponta fertőtlenítik a MÁV-csoport összes járművét

A fokozódó járványügyi helyzetre való tekintettel, november 10-től újra napi szinten fertőtlenítik a vasúttársaság járműparkját. A MÁV-HÉV és a Volánbusz továbbra is fenntartja a tavasz óta bevezetett napi szintű járműfertőtlenítést.

A MÁV-START a jelenleg forgalomban lévő több mint 1200 járművén – a személy- és motorkocsikon, valamint a motorvonatokon is – mától nem csak a budapesti elővárosban, hanem országosan végeznek naponta fertőtlenítő padlófelmosást és felületpermetezést. Az emeltszintű fertőtlenítés baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent, amely után minden kórokozó elpusztul a járműveken. A Volánbusz is napi szinten fokozottan takarítja az autóbusz-állomásokat és a buszokat, vírusölő szerrel mossa le a kapaszkodókat, fertőtlenítőszerrel a padlót. A busztársaságnál országszerte 58 ózongenerátor is gondoskodik a mintegy 6500 darabos járműállomány fertőtlenítéséről – tájékoztat honlapján a MÁV-csoport.

A vasúttársaság heti szinten végez fertőtlenítő takarítást az ország valamennyi utasforgalmi- és közös üzemi helyiségében: mintegy 1.500 épület 42.000 helyiségében, azok vízszintes és függőleges burkolatain, felszerelési-, berendezési tárgyain. Szeptember közepe óta a maszk használata már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. A vasúttársaság és a Volánbusz az érintett munkavállalói számára folyamatosan biztosítja a szükséges védőfelszerelést. Továbbra is arra kéri utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket. A november 3-án kiadott kormányrendeletben foglalt előírás szerint november 9-től a Volánbusz 16 megyei jogú városban sűrítette helyi járatait munkanapokon, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban.