Napokon belül visszaáll a régi rend, de a Bartók Béla tér mostantól inkább a sétálóké

2019 márciusában kezdték el a munkálatokat a Bartók Béla téren és annak környékén. Az első ütem körülbelül hat hónapig tartott, mely idő alatt a burkolat felbontását követően a közműépítés készült el.

2020 tavaszán, a második ütemben folytatódott a beruházás, ami már egy sokkal látványosabb részt jelentett. A Bartók Béla tér nagyszabású felújítása és átalakítása összesen 322,36 millió forintba kerül, melyből 261,65 millió vissza nem térítendő uniós támogatásként érkezett a városba, a fennmaradó összeget pedig Székesfehérvár önkormányzata fedezi. Korábban talán nem a legszerencsésebb kialakítással rendelkezett a tér, de a hosszas munkálatokat követően, rövid időn belül igazi közösségi teret vehetnek birtokba a belvárosba látogatók.

Tavasszal megérkeznek az ágyásokba az örökzöldek, kisebb virágok is

Az elmúlt időszakban teljes burkolatcserén esett át a Jókai utca és a Bartók Béla tér, valamint megtörtént a Csók István Képtár homlokzatának felújítása is. Restaurálták a Képtár főbejáratához vezető lépcsőket, és az Oskola utca felőli feljárót is. Az „örökmozgó” Deák-kút már jóval korábban új helyére, a Csónakázó-tó szigetére költözött, a medencéje helyét viszont most temették be a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Központi Könyvtár előtt: térköves burkolat látható most a helyén. A tervek szerint itt egy koncertszínpad is felállítható lesz majd. A hosszú árkád elválasztó oszlopai között szintén elkészült a kőburkolat, amiben új világítás kapott helyet, amely még hangulatosabbá teszi az árkádokat.

A Jókai Mór utca és az Oskola utca közötti terület az új burkolat segítségével teljesen egy szintbe került, melyből csak a növényágyak emelkednek ki. Jelentősen nőtt a tér zöldfelülete is, így valódi park hangulatát kelti a járókelőkben. Ezekben az ágyásokban tavasszal kapnak majd helyet az örökzöldek, kisebb cserjék, valamint évelő és hagymás virágok is, amik tovább színesítik majd a felújított környezetet. A korábbi terveknek megfelelően haladtak a munkálatokkal, így a Jókai Mór utcát napokon belül ismét használhatják az autósok, csökkentve ezzel a Liszt Ferenc utca forgalmát. A beruházás harmadik, befejező szakasza az Oskola utca burkolatának cseréjét foglalja majd magába. Ez várhatón a jövő évben valósulhat meg, ugyanis meg kell várni a Rendház felújításának befejezését. Az ehhez kapcsolódó munkálatokban nagy szerepet vállal ugyanis az Oskola utca, hiszen több munkagép is ezen az úton közlekedik.