Nagylóki napok focitornával, kempóbemutatóval és koncertekkel

A 17. falunapokat pénteken ünnepi képviselő-testületi ülés nyitotta. Nagylók és az erdélyi Szilágysámson megerősítette tíz éve kötött testvértelepülési megállapodását, a szerződést Tóth József nagylóki és Bántó Zoltán szilágysámsoni polgármester látta el kézjegyével.

Szilágysámson a történelmi régió szerinti Partiumban, Szilágy megyében fekszik. Egykori tövisháti település az Árpád-korból, nevét 1366-ban említik először az oklevelek. Lakosságának több mint 91 százaléka magyar; a sámsoni határ különösen alkalmas szőlő- és gyümölcstermesztésre.

A grémium a Nagylók Tiszteletbeli Polgára kitüntető címet adományozta a szilágysámsoni Boda Emőke pedagógusnak, a testvértelepülési kapcsolatok elmélyítésében több éven keresztül kifejtett példaértékű munkájáért.

Tóth József nagylóki faluvezetőtől megtudtuk, hogy a kapcsolatfelvétel tulajdonképpen már 2000-ben megtörtént, az együttműködést 2009-ben szentesítették, és ezt erősítették meg most. A testvértelepülési megállapodás a barátság jegyében fogant és elsősorban négy fő területre irányul. Kölcsönös tapasztalatcserékre az oktatás, a kultúra, a sport és a turisztika területén. Közös európai projektek kidolgozására, a megvalósításhoz szükséges anyagi források kiaknázására. Egymás kulturális, oktatási, sport és gazdasági rendezvényein való részvételre. Az anyaországgal való kapcsolattartás elősegítésére és a magyarságtudat kölcsönös erősítésére.

Szükségünk van az ünnepekre – fogalmazták meg egyöntetűen a házigazdák és a vizitálók –, amikor egy kicsit fellélegezhetünk és újra feltöltődhetünk energiával.

Az idei nagylóki napokon is a kikapcsolódás, a szórakozás jutott főszerephez, a színes programok péntek délutántól vasárnap estig sorjáztak. Az Utcák bajnoksága focitornán, már nem először, a Petőfi utca gárdája diadalmaskodott, a Csapjunk a lecsóba! főzőverseny első díját a MarhaJó I-es számú különítménye gyűjtötte be padlizsános lecsójával. Gazdára találtak a Virágos Nagylókért környezetszépítési verseny díjai is. Delhusa Gjon szombaton este koncertezett, majd Mohácsi Brigi mulattatott. A zenés időutazást, a hajnalig tartó videódiszkót Arató András dirigálta, közben tűzijáték is szikrázott.