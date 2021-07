Nagykarácsonyi gyermeknapot szerettek volna, családi program lett a vége

Az esemény eredeti dátumát áthúzta a járvány, a második kitűzött időpontból már nem engedtek a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub tagjai. A kora reggeli felhőszakadás sem tántorította el őket a program megvalósításától. Igazuk lett, sikerrel zárták a napot múlt héten szombaton.

Szolid menny­dörgéssel és kiadós záporral kezdődött a szervezők és a lebonyolítók számára a rendezvény reggele. Volt ok az izgalomra: mi legyen a szabadtéri gyermekprogramokkal, és egyáltalán, mit tegyenek, ha a természet komolyan beleáll a rendhagyó ébresztőjébe?! A szerencse azonban melléjük állt, egy kis hezitálás után végül is megjött a várva várt napos idő. Különben is, ahogy mondják, „a nyári eső, csak egy kis tündérharmat. Csak szebb leszel tőle!” És tényleg úgy történt.

Izgalmas reggeli órák

Érthető módon izgalmasan kezdődött a nap, hiszen kezdetben nem éppen szabadtéri rendezvényhez valónak ígérkezett az időjárás. Némelyeknek még közlekedési nehézségei is támadtak, hiszen a vidékről falura érkezők közül volt, aki a rövidebb távot választva az egyik földútnak vágott neki autójával, ami időközben tengelyig érő sártengerré változva foglyul is ejtette őket. Kész szerencse, hogy fotót küldtek a szorult helyzetükről, majd GPS segítségével könnyen megtalálták a veszteglőket, hogy aztán segítséget is küldjenek értük.

A községi összefogás nyomán

Pinke Kata, az Ifjúsági Klub elnöke a legjobb nyaralási szezon közben fogta munkára saját magát és a klubtársait. Így foglalta össze nekünk az eseményeket:

– Mivel szeretem, ha minden időben elkészül, ezért márt csütörtökön munkához láttunk. Elmentünk segíteni az önkormányzat szervezésében a sátrat állítóknak, és berendeztük azokat. Pénteken már csak az utolsó simítások következtek, no meg a bevásárlás. Amire azért volt szükség, mert az eseményre meghívott közreműködőket szerettük volna vendégül látni egy finom ebédre. Az ételt a helyi Vadvirág Nyugdíjasklub valamint a NaTE, a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület megjelent képviselői, Nyuli Ferencné és Szekeres-Orova Erzsébet vezetésével készítették el. A labdarúgó-egyesület vezetője, Mergl István is sok segítséget nyújtott nekünk. Nagyon örülök a községi összefogásnak, és annak különösen, hogy a nyári szünet dacára szép számban álltak mellénk segíteni klubunk korosztályából is.

Egy régi tervüket valósították meg

– Ezt a programot igazából a gyermeknapra, május végére terveztük, de az ismert okok miatt akkor sajnos nem valósulhatott meg. Már akkor eldöntöttük, hogy mégis csak meg kell csinálni, ezért áttettük a dátumot a nyár közepére. Szerettünk volna egy felhőtlen, jókedvű napot csinálni a gyermekek számára. Ezért hoztuk össze ezt a rendezvényt. Bíztunk abban, hogy a programtervezetet látva, és ismerve ezt a kellemes környezetet, majd csak elkísérik őket a családtagok! Ezért is lett az esemény elnevezése családi nap.

Égnek álló hajjal, a döntés előtt!

– Bizony úgy történt, valóban égnek állt a hajam. Már negyed hatkor ébren voltam, nagy dilemma és egy nehéz döntés előtt álltam. Hívtam a légvárasokat, és ki kellett mondani, hogy jöjjenek, vagy ne. Örültem, hogy voltam olyan bátor, és nem mondtam le a rendezvényt. Természetesen nem csupán bennem, hanem az ide várt közreműködőkben és a vendégekben is motoszkált ez a bizonytalanság. A kezdést kilenc órára írtuk ki, de ez a körülmények miatt, érthetően nem valósulhatott meg. Szerencsére fél tizenegyre már kivirult az idő, onnét aztán minden mehetett tovább az eredeti terveink szerint.

Kihagyhatatlan, klasszikus gyermekprogramok

– Szerettünk volna sorversenyeket is csinálni, de sajnos a nagy eső miatt sáros lett helyszínünk, így azokat „elengedtük”, de a légvárak is jól szolgáltak a mozgásigény kielégítésére. Mellette sokan választották az arcfestést és a csillámtetoválást is.

Különlegességek is akadtak bőséggel

– A zombai Langer Motorsport Egyesület tagjai ingyenesen motoroztatták a gyerekeket, aminek szintén igazán nagy sikere volt. Mivel délre már igazi nyár lett, mindenki nagy örömére jöhetett a tűzoltóautós habparti, amiben a baracsi és a dunaföldvári önkéntes tűzoltók segítettek bennünket.

– Bár féltünk tőle, hogy a reggeli időjárás miatt elmarad a főzőversenyünk, de a legbevállalósabbak megjelentek, így az oklevelek is ­gazdára találtak! Az elsők a zombai motorosok, a másodikok a Gyula Team, a harmadikok az ifjúsági klub szakácsai lettek. A délután eseménye a Szabó Norbert Emléktorna volt, amit a labdarúgás 5+1-es szabályrendszerében bonyolítottak le.

A sorversenyekről le kellett mondaniuk, mert sár borította a helyszínt

– Este pedig az utcabál következett a Szamaras zenekar fellépésével. Kellemes meglepetés ért bennünket, mivel nagyon sokan érkeztek. Az, hogy kiváló hangulatban mulattak, szinte már természetesnek mondható.

A Szabó Norbert Emléktorna

Az eseményről Mergl István, a helyi labdarúgó-egyesület vezetője tájékoztatott bennünket. Egyebek mellett elmondta:

– A torna névadójához sok régi emlék köt bennünket, hiszen tizenöt éven át a törzs­szurkolónk volt. Sajnos a sors elválasztott tőle bennünket, ezért hoztuk létre ezt a már hagyományosnak tekinthető tornát. A résztvevői Dunaföldvárról, Előszállásról, Soltról érkeztek, és volt egy helyi csapatunk is. A mérkőzések sportszerű keretek között, a futballszenvedélyt is bemutatva zajlottak le. Becsületes, nagyon szép futball volt. A játékot 5+1-es fölállásban, a hozzá való pályamérettel és 5×2-es kapukra játszottuk. Sok gól esett, a szép számú közönség ezért is jól szórakozott. A kupát a solti fiúk nyerték, amit nagyon szép gesztusként Norbi családjának ajánlották föl.