Illusztris társaság tagjává vált a kapott kitüntetéssel Nagygyőri Elemér

Nagygyőri Elemért aligha kell bemutatni a csákváriaknak, hiszen 1971 óta vezeti azt a patikát, amely nem mellesleg – a Fekete Sas és egy móri után – a harmadik legrégebbi Fejér megyében. A Hírlap hasábjain is jelent meg róla írás korábban, hiszen hosszú karrierje során sok mindent letett arra a bizonyos asztalra. Az elmúlt 47 év munkáját augusztus 20-án Csákvár városa díszpolgári címmel honorálta.

Az első csákvári gyógyszertárat 1821-ben Stenert János hozta létre. Ennek a patikának – épületét 1965-ben újították fel – a vezetését pályázta meg és nyerte el Nagygyőri Elemér 1971-ben. Az épülettel egyidős a ház, amely annak idején a patikát vezető gyógyszerésznek épült, és ahol Nagygyőri Elemér is él. A patikából az irodán keresztül lehet a lakásba jutni, ahol a falon minden helyet tányérok borítanak, arról árulkodván, ez a tulajdonos egyik hobbija: több mint 400 darab a világ minden tájáról. Saját maga készítette málnaszörppel kínál, mielőtt mesélni kezd.

65 patika ellátását irányította

– 1966-ban szereztem gyógyszerész-, majd 1980-ban szakgyógyszerész-diplomát. Zircen kezdtem dolgozni, onnan jöttem Csákvárra. A patika vezetése mellett a csákvári kórház főgyógyszerészi feladatait is elláttam. 1985-ben felkértek, legyek a Fejér Megyei Gyógyszertári Központ gyógyszerügyi osztályvezetője – 65 patika ellátását irányítottam –, ezt a posztot négy évig töltöttem be. Nem volt ez annak idején egyszerű, a 80-as években még előírás volt, hogy 300 napi készletnek kellett minden gyógyszertárban lennie, egy esetleges háború kitörésére készülve. Amikor jött a privatizáció, megvettem az általam vezetett csákvári patikát, amelyik a Pax nevet kapta – mesélte a gyógyszerész, aki 8 évig volt a Magyar Gyógyszerészeti Kamara Fejér Megyei Szervezetének elnöke, és tagja volt az országos elnökségnek is.

– Gyógyszerész-dinasztiába születtem: apám, nagyapám, ükapám is gyógyszerész volt, és mind a három testvérem is az lett. De van a tágabb családban több gyógyszerész is, és ma már azzal is dicsekedhetek, hogy a lányom is ezt a hivatást választotta. A család egyébként tiszakécskei. Már gyerekkoromban magamba szívtam a patika levegőjét, és ha rosszul viselkedtem, apám – aki igen nagy tudású ember volt, és abban a ritka kitüntetésben részesült, hogy vidéki patikusként Kiváló Gyógyszerész elismerést kapott – azzal büntetett, hogy nem mehettem be pár napig a patikába – emlékezett vissza Nagygyőri Elemér, aki büszke arra, hogy Csákvár díszpolgárává választotta, mint mondta: illusztris társaságba került.

Rengeteget tett a faluért

Ám amikor arról kérdezem, mit, mennyit tett a faluért, szerényen mosolyog, és azt mondja, nem akar dicsekedni, ő mindig a háttérben végezte a dolgát. De azért ne hallgassuk el a tényeket! Amikor válságos helyzetbe került a csákvári egészségügyi ellátás, kész volt 8 millió forint adomány felajánlásával az önkormányzat segítségére sietni a hitelcsapda elkerülése végett. Évek óta támogatja a településen élő hátrányos helyzetű embereket a Katolikus Karitászon keresztül. 47 éve a település gyógyszerésze – ugyan azóta nyílt másik patika is Csákváron –, akit akár éjjel is meg lehetett keresni, ha gyógyszerre volt szükség. Nem mellesleg egy miniszteri dicséret, egy Honorius Causa díj és egy, a Magyar Gyógyszerész Kamarától kapott kitüntetés tulajdonosa. 76 évesen már nyugdíjas, hatalmas tudásával és tapasztalatával a háttérből támogatja a munkát, és ahogy fogalmazott, ma már csak a békét és a nyugalmat kívánja.