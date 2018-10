Nagy Zsuzsanna hitvallása az életben, munkában: az elfogadás, tisztelet és segítségnyújtás

Ma is abban a házban él, amelyikben született. Bella István költővel együtt vallja: „Szép és igaz a falum neve / sár is, kereszt is, úr is…” (Sárkeresztúri litánia). A könyvek, az irodalom szeretete emlékezete óta természetes a számára. Sokat olvas, imádja a zenét, a sportot.

A hatvanas években nem volt sok könyvük, de szüleitől klasszikusokat kaptak testvérével ajándékba. Nagy Zsuzsanna hálás szívvel gondol Szántay Ede nagytiszteletű úrra, Nemes Zsófia általános iskolai és Schéda Mária középiskolai magyartanáraira, akik segítettek irodalmi ízlése kialakításában, megmutatni az igazi művészi értékek megtalálásához vezető utat. Boldogság, hogy Fehérváron, a Hunyadiban tanító fantasztikus tanárokat megismerhette, tanulhatott tőlük emberséget is. Érettségi után több helyen dolgozott, adminisztrátorként, titkárnőként, de igazából mindig mással – emberekkel, kultúrával szeretett volna foglalkozni. Idegenvezetőként valami sikerült is ebből. A Volán Tröszt balatonvilágosi üdülőjében kultúrosként tevékenykedett, Abán és Sárkeresztúron népművelőként. Könyvtárosi pályafutását a székesfehérvári köszörűgépgyárban kezdte, majd 1998 májusa óta a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban dolgozik, 2001 óta igazgatóként. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles könyvtáros végzettséget szerzett és menedzsment szakvizsgát tett. A bogárdi könyvtárban vezetése alatt tértek át a hagyományos, kézi kölcsönzésről a gépi kölcsönzésre. Az Újratervezés projekt részeként a városi könyvtár 2014 áprilisától új épületben működik. Megújult a könyvtár berendezése, új bútorokkal gyarapodtak, valamint a számítógéppark cseréje is megvalósulhatott. Egyik büszkesége az olvasóterem három mobil polca, melyek mozgatásával rendezvényeikhez meg tudják növelni a teret. Sárbogárd kisváros, ismerik olvasóikat, családjukat, mindennapjaikat. A hozzájuk betérők nagy többsége igényli a személyes törődést, melyre munkatársaival együtt kiemelten figyelnek. A képviselő-testület a nyáron a Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetést Nagy Zsuzsanna könyvtárigazgatónak adományozta. Az elismerés meglepte, de rendkívüli módon jólesett a számára. Több alkalommal megfogalmazta már, hogy nem egyedül végzi a munkáját, hanem a munkatársaival együtt, akik a barátai is. Örömmel tölti el, hogy jó kapcsolatot ápol az önkormányzat vezetőivel és munkatársaival, illetve a társintézmények, az iskolák igazgatóival, dolgozóival. Kölcsönösen elfogadják, tisztelik és segítik egymást – ez a hitvallása is egyben. A könyvtárban havonta tartanak irodalmi, illetve ismeretterjesztő esteket és kiállításokat, rendezvényeikkel megpróbálnak minden korosztályt és érdeklődési körű embert megtalálni. A tárlatokon elsősorban a környezetükben élő alkotókat mutatják be. Zsuzsa szeret olvasni, elsősorban modern irodalmat. Büszke arra, hogy Ljudmila Ulickaja könyveit ő hozta először Sárbogárdra. A magyar írókon kívül kedveli a környező országokban élő és alkotó írók könyveit, de érdekesnek tartja a távol-keleti és a fejlődő országokat képviselő szerzők munkáit is. Nála inkább a könyv témája és nem mindig a szerzője az elsődleges. A magyar költők közül József Attilát, Juhász Ferencet, Dsida Jenőt, Weöres Sándort és Pilinszky Jánost említi. Hogy kit és éppen mit olvas tőlük, nagyban meghatározza a lelkiállapota, az érzései. Imádja a zenét, a sportot. Ugyanúgy a komolyzenét és a kemény rockot, illetve a futballt. A tévében csak sportot néz, elsősorban angol és német focit, a Manchester United számára etalon. Több jószágot fogadott már örökbe, jelenleg három kutya és négy macska várja, hogy gondoskodjon róluk.