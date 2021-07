Nagy tervekkel néz a jövőbe a Móri Ifjúsági Fúvószenekar

Több mint egy évig nem láthatta a Móri Ifjúsági Fúvószenekart a közönség. A kényszerpihenőnek vége, és most aktívabbak, mint valaha.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

A legutolsó hangversenyt tavaly február 15-én tartották a móri fúvósok. Akkor a nagysikerű ABBA koncerttel rukkoltak elő, ám a járványhelyzet miatt azóta nem tudtak fellépni.

Acsai Sándor karmester elmondta: – Nagyon vártuk már azt a napot, amikor újra kiállhatunk a móri közönség elé, és mi magunk is ki voltunk éhezve arra, hogy együtt játszhassunk végre.

Ezelőtt két hónappal kezdtek el próbálni a gyerekekkel, amikor engedélyt kaptak arra, hogy bemenjenek a próbaterembe. A Lamberg-kastélyban tartott fellépéshez kifejezetten olyan számokat választottak, amik ismertek voltak a gyerekek, a felnőttek, illetve a közönség számára is. Izgatottan várták a nagy napot a gyerekek, de a családtagjaik is, talán ennek is köszönhető, hogy rengetegen voltak az eseményen.

Kivételesen nem a megépített színpadon játszottak, hanem egy egészen új helyre költöztek.

Annyira meleg volt, hogy be kellett ülni a nagy fa alá és ezt követően a közönség is behúzódott az árnyékba. A Lamberg-kastély belső udvarának egyébként is van egy csodálatos hangulata, amit most fokozott az is, hogy szinte körbe ölelt minket a közönség, mondta Acsai.

A fellépés sikeres volt, de a munka folytatódik, így hát nem hagyják abba a gyakorlást, a heti két próba ugyanúgy megy tovább, a nyári szünet ideje alatt is. Július 16-án Balatonkenesére mennek egy zenei táborba, ami egy kis csapatépítő időszak is lesz egyben. Nagyon bíznak abban, hogy beindul az élet és minden mehet a régi kerékvágást követve, ugyanis közeledik az fúvósok egyik kiemelt ünnepe, a Móri bornap.

Mint megtudtuk nem csak a próbál és a fellépésekre készül a Móri Ifjúsági Fúvószenekar, hanem egy nemzetiségi CD lemezt is készít, amin 15 vagy 16 szám lesz. A felvételek többsége már el is készült, a feladat nem tűr halasztást, ugyanis ezzel akarják méltóképpen megünnepelni a zenekar közelgő, 40. évfordulóját.

Emellett készülnek a karácsonyi koncertre és lesz egy nagyszabású Queen koncert is a Wekerle Sándor Szabadidő Központban, de az majd csak 2022. januárjában.

Az utánpótlással nincsenek bajban a fúvósok, minden évben kerülnek be egészen fiatalok a zenekarba. A nemrégiben tartott koncerten is ültek már a sorokban olyan gyerekek, akik életükben először léptek nyilvánosság elé.

Nagyon izgatottak voltak és egyben nagyon büszkék is arra, hogy megkapták a zenekar formaruháját és a hófehér egyenpólóban felléphettek a város közönsége előtt, mondta Acsai, aki elárulta, hogy Móron nagyon régi hagyománya van a fúvós zenének, ami azt jelenti, hogy szinte nincs is olyan család, ahol legalább egy ember ne tudna zenélni.

A karmester minden hangszerre előkészített egy gyakorlatot és akik elérik azt a szintet, a sok jelentkező közül, azok lehetnek tagjai a zenekarnak és bár sok apróság még csak most debütált a zenekarban, ennek ellenére ők is közreműködnek majd a készülő nemzetiségi lemezen.