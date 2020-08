Nagy Róbert számára a pecázás a kikapcsolódás

Nagy Róbert, a 111 esztendős MÁV Előre SC röplabda­csapatának elnöke sza­bad­idejében szívesen hor­gászik, és kifejezetten a ponty a számára ideális halfajta.

– Tízéves voltam, amikor a nagybátyámnál nyaraltunk a Tisza-holtágon, Ibrányban. Nem mondhatnám, hogy rossz lenne a mérlegem, hiszen negyven darab kárászt fogtam elsőre, mivel a nagybátyám ezekre „ment rá”. Kaptam egy „úttörőbotot”, azt szerelte fel nekem. Nem kellett azonban sokszor segítenie, mivel szép lassan megtanultam a különböző kötözéseket és egyéb fortélyokat.

Igaz, ezt követően már másfelé orientálódott, és bő tíz esztendő kimaradt, s csak utána lett örök fegyvertársa a horgászbot.

– A röplabda foglalta el már akkor is az érdeklődésemet, de emellett azért az utóbbi időben mindig szorítok annyi szabad­időt, hogy elmenjek, leginkább Ozorára, ahol ideálisak a körülmények. Igazán a barátaimmal – nem egyedül – szeretek együtt horgászni. Meg kell vallanom, hogy nem vagyok vérprofi pecás, inkább műkedvelőnek mondanám magam. Nem vagyok elvakult horgász, én szeretek horgászni. Egykori játékosunkkal, centerünkkel, Halász Krisztiánnal szoktuk riogatni a halakat. 25 éves koromtól Krisztiánnal és a csapattal járunk együtt mindenhová, most, két-három hét múlva készülünk Ozorára, de el szoktunk néha menni Rétimajorba is.

Természetesen sűrű elfoglaltsága mellett kevesebb ideje van hobbiját űzni, de havonta, vagy amikor jobbak az időjárási körülmények, kéthetente is eljut a vízhez.

– Lehet, hogy meglepő, de én leginkább pontyra „megyek”, persze ez nem véletlen, mivel nagyon szeretem ezt a halfajtát enni is, főleg halászlében. Ha már halételek, meg kell jegyeznem, hogy anyósom szokott kishalakat, kárászt

sütni paprikás lisztben, ez is az egyik kedvencem.

A MÁV Előre-Bericap férfi­csapatának röplabdázói nem követték mesterüket, inkább a régi játszótársak azok, akik rendszeresen megtalálhatók vele a vízpartokon.

– Általában két bottal horgászom, és fenekezni szoktam. Kukoricával, lebegő pellettel etetek, ez mára már bevált, és főleg eredményes, hiszen a halnak így kevesebb energiát kell a csali megszerzésére fordítani.

A kikönnyített vagy lebegő csalik fogósságának másik titka, hogy nem süllyednek el az iszapban, nem tűnnek el a vízi növényzetben. – A csúcsot 10-11 kilós ponty jelentette idáig Ozorán, de nagy számban a horgomra akadnak négy-öt kilós példányok is.