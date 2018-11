A fehérvári szakértő szerint így tehetjük biztonságosabbá otthonunkat

Létezik olyan, hogy a zár elavul? Hogyan és mire cseréljük le a korábbi megoldást? Erről kérdeztük a székesfehérvári szakértőt.

Ezúttal a zárak nyomába eredtünk, és többek között azt igyekeztünk kideríteni, miként tehetjük biztonságosabbá bejárati ajtónkat.

Zárfajták, zártípusok

‒ Zárak esetében beszélhetünk hagyományos, kilincses működtetésűről, valamint úgynevezett másodzárakról. Utóbbiakból többfélét különböztethetünk meg: ott van például a hevederzár vagy a felsőzárnak hívott, kéttollú, belül forgatógombos és kulccsal működő változat. A kulcshoz tartozó zárbetét gyakorlatilag mindegyikben cserélhető. Ár-érték arányban a hevederzár használatát javaslom, amely ráadásul még egy pluszvédelmet is ad: mindkét oldalon újabb két rögzítési pontnak számít, nagyobb biztonságot teremtve. A legjobb, ha a zárat a falba is rögzíteni lehet, hiszen az sokkal többet tart, mint az ajtó fa keretrésze ‒ ajánlja Nagy Richárd zárszakértő, zárszerelő.

Elektromos, kódkártyás

A szakértő úgy látja, az okosotthonokkal együtt egyre inkább elterjedő elektromos és kódkártyás zárbetét hazánkban egyelőre kevésbé kiforrott, a felső árkategóriás, valóban minőségi változatok pedig nem is igazán jelentek meg itthon. Ráadásul a kódkártya esetében nem minden zár másolásvédett. Hiszen bár a kódkártya azt hivatott kiküszöbölni, hogy a megtalált kulcsot bárki lemásolhassa ‒ a sokszorosítás ugyanis csak a kód ismeretében lehetséges ‒, ez előbb-utóbb elavulhat. A másolásvédelem ugyanis szabadalmi jog. Így a gyakorlatban előfordulhat, hogy a gyártók csak a legújabb típusokra veszik meg a jogot, a régebbi változatok másolásvédelmét nem hosszabbítják meg, a kulcs szabadon másolhatóvá válik. Éppen ezért érdemes utánaérdeklődni a viszonteladónál, hogy az adott gyár megvette-e a másolásvédelmet.

Amerikai módi

A külföldi filmekből ismert láncos megoldás hamis biztonságot ad ‒ hívja fel a figyelmet Nagy Richárd ‒, vagyis arra jó, hogy az ajtót nem tudják rögtön ránk lökni; illetéktelen behatoló esetén van egy kis időnk felkészülni, segítséget kérni. Ezeket a láncokat általában kisebb-nagyobb csavarokkal a fához fogatják hozzá, amit a betörők könnyen leszakíthatnak. Ha lehet, válasszunk inkább kukucskálónyílást, vagy láncos megoldás esetén tetessünk rácsot az ajtó elé!

Cserére érett?

‒ Nehéz megmondani, mikor érdemes zárat cserélni ‒ válaszolja kérdésünkre a szakértő ‒, hiszen a zárak évről évre változnak, a gyártók mindig különféle újításokkal rukkolnak elő. Bár úgy érzem, a mechanikus zárak területén már nem igazán van hova fejlődni, ezért is kezdődött meg az elektromos változatok gyártása. Ma már egy hagyományos zárbetétben is létezhet mikrochip, hasonlóan az autók indításgátlójához, amely fel tudja ismerni a kulcsot ‒ részletezi. Richárd azt ajánlja, a zárcserénél vegyük figyelembe az ajtót: például egy (teli) üveges nyílászáróra hiába teszünk fel drága zárat, ha az üveg könnyen betörhető. Ugyanígy bizonyos fémajtók sem jelentenek problémát egy feszítővel vagy csavarhúzóval érkező betörőnek. Egy jó minőségű, fém biztonsági ajtóba pedig egy másodzár is elég, mert jó esetben nemcsak a bejáró, de a tok is erős. Ha szeretnénk, az egypontos zárat cseréljük többpontosra, ám ehhez rendszerint új ajtó is kell, vagy egy olyan asztalos, aki alapos munkát végez. S persze a zárcsere indoka sem mindegy: az, hogy azért döntünk e lépés mellett, mert biztonságosabbá tennénk a lakást, vagy mert ‒ például tulajváltás esetén ‒ csupán új kulcsokat szeretnénk.

Összegzés

A záraknál ‒ így a hevederzár esetében is ‒ a zárbetét az igazán lényeges. Biztonsági szempontból jó, ha egy Mabisz által ajánlott típust választunk. Azok a zárbetétek, amelyekhez kulcs tartozik, 1000-1500 forintnál kezdődnek, de a mikrochippel ellátott változatok 50-60 ezer forintot is kóstálhatnak. A hevederzárak esetében a komplett szereléket egy barkácsáruházban 10-12 ezer forintért is megvehetjük, a komolyabbakat 30 ezer forint körül árulják. Ezek gyári zárbetéttel kerülnek ennyibe. Richárd azt ajánlja: csere előtt mindenképpen forduljunk szak emberhez, hiszen olyan előírásoknak is meg kell felelni, miszerint a zárbetét az ajtó síkjából két milliméternél hosszabban nem lóghat ki. Máskülönben az megfogható, támadható, törhető. S jó tudni: az áttörést gátló felső kategóriás zárak valójában nem törhetetlenek, csak tovább tart tönkretenni azokat.

