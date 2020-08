Nagy Péter kerékpárral teker haza Portugáliából, Dunaújvárosba

Nagy Péter különös módját választotta a hazautazásnak.

Meddig élt Dunaújvárosban, mivel foglalkozott?

– A nagyszüleim penteleiek voltak, illetve a szüleim Sztálinvárosban születtek. Újtelep legelső utcájában, a Rákócziban nőttem fel. Húsz-huszonegy éves koromig éltem itt. Ezután Budapestre költöztem, ahol előadóként dolgoztam, és üzletek karbantartása volt a fő feladatom, majd pár évre rá egy ékszerüzlethez kerültem, ahol ékszereket javítottam, bútorokat terveztem, majd üzletek nyitását bonyolítottam le. Néha megpróbáltam otthon, Dunaújvárosban is különböző munkákkal foglalkozni. Mindig hittem abban, ha több dolgot tanulok meg, sokkal színesebb személyiségem lesz, illetve több dologhoz tudok majd hozzászólni. Huszonöt éves koromra pedig egy új világba csöppentem, ez az önkénteskedés volt, elsőként Horvátországban, Isztria részén, Labin városában egy Erasmus Plus program keretén belül. Az elmúlt pár évben Angliában, Devon megyében, Exeter városában éltem, ahol egy étteremben dolgoztam, majd Izland keleti részén egy 70 fős faluban, Borgarfjodur Eystriben, ahol asztalosként házakat renováltunk. Illetve Valencia városában is, ahol ugyanúgy önkénteskedtem.

Portugáliába miért ment ki?

– Portugáliában már többször jártam. Az első alkalommal egy hostelben önkénteskedtem, és mindig emiatt jártam vissza. Ez lett az otthonom, ugyanis a tulajdonossal közeli, jó barátságot ápoltam az első pillanattól kezdve. Tavaly áprilisban, amikor Angliából érkeztem haza Budapestre, azzal a tervvel, hogy szeretnék otthon élni, a barátom Joana, a hostel tulajdonosa felhívott, hogy tudnék-e neki segíteni. A válaszom természetesen igen volt. Úgyhogy csak két hetet voltam otthon. Májustól újra Porto városában éltem, de most már nem önkéntes voltam, hanem Joanával együtt dolgoztam a hostelben.

Speciális és kalandos módját választotta a hazautazásnak. Úgy döntött, hogy kerékpáron teszi meg a 3800 kilométeres utat. Miért?

– Igazából ez a második ilyen hosszú távú kerékpáros utam. Három-négy éve Budapestről tekertem Malaga városáig. A mostani utam ötlete egy reggeli felett ülve született meg. Valamivel mindig táplálnom kell a bennem égő tüzet. Ez is egy próba, hogy bebizonyítsam, hogy bármi lehetséges. Legyen bármilyen furcsa is az ötlet, ameddig nem ártunk vele másnak, cselekedjünk és valósítsuk meg önmagunk.

Hogy kell egy ilyen útra felkészülni?

– Fizikálisan természetesen tekerni kell, de jó kondícióban voltam. Ugyanis a British Open Brazilian Jiu-jitsu versenyre készültem, ami sajnos a vírus miatt elmaradt. A technikai része az, amin sok múlhat. Pár hónapja biciklim sem volt, csak túrafelszereléseim. Mindig is rajongtam az országúti kerékpárokért, illetve korábban is volt egy pár belőlük. Tehát nem volt kérdés, hogy egy ilyen biciklivel szeretnék útra kelni. A legkönnyebb dolgokat szerettem volna magammal vinni. Sátor helyett függőágy, ha esik egy ponyva megy fölé, nyári hálózsák. Talán a főzéshez való kellékek azok, amik sokat nyomnak. A másik fontos dolog az útvonaltervezés volt, erre egy applikációt használtam. Lelkileg felkészülni? Mindig mindenre készen állok, mert bármi megtörténhet az emberrel, nem csak egy ilyen út alatt, de a hétköznapokon is.

Napi hány kilométert teker?

– A megtett út hossza változó, főként a terepviszonyoktól függ. Ha könnyebb a terep, azaz 1500 méteres a szint­emel­kedés, akkor bevállalom a 150 kilométert is. A Pireneusok igazán gyönyörű látványt nyújtott, de a hegyre való felfelé menet sokat kivett belőlem. A lejtmenetben, ami igazán megérdemelt volt, 60-70 kilométer per órás sebességgel tudtam száguldani. Portugáliában egy napot tekertem csak, azt tudtam, hogy mindenki kedves, ezért szeretek visszajárni, és ez ugyanúgy elmondható a spanyolokról is. Egy családdal, akik Bilbao környékéről származnak, egy pici kis parkban találkoztam, akik látták, hogy egyedül vagyok és meghívtak, ebédeljek velük. Rengetegen bicikliznek mind a két országban. Jó volt látni a sok biciklist, ahogy köszönnek, vagy épp csak a tetszésük fejezték ki egy-két gesztussal. Vagy a motorosok, ahogy a hegynek felfelé menet lassítottak csak azért, hogy gratuláljanak. A spanyoloknál igazán élveztem Asturias és Navarra régiókat, ezek igazán változatos tájakat festettek le számomra. Ahol tó mellett haladtam el, ott igyekeztem megmeríteni magam.

Mikorra tervezi, hogy Dunaújvárosba ér?

– Jó pár száz kilométer és emelkedő, illetve hiszem, hogy megannyi látnivaló is. A pireneusoki szakaszt a tegnapi nappal letudtam. Ez után egy gyorsabb szakasz jön majd, egészen Svájcig. Ott megint csak lassabban haladok az Alpok miatt egészen az osztrák–magyar határig. Augusztus 20-a környékére tervezem az érkezést, bár napra pontosan nem tudom megmondani. Az érkezés célja Budapest, hiszen a legtöbb barátom ott él. Dunaújvárosba is tervezek menni, de elsőnek érjem el Budát. Remélem, eseménydús és varázslatos tájak várnak rám. Illetve remélem, hogy egy pár ismerőssel azért még találkozhatok az út során.