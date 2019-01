Nagy nyomdászcsaládokról beszélt Farkas Edit

A hely, ahol élünk című sorozat 8. előadásán a Vörösmarty Mihály Könyvtárban Farkas Edit, a helytörténeti és digitalizálási csoport munkatársa vezette be az érdeklődőket az egykori fehérvári nyomdák és a nagy fehérvári nyomdász generációk történetébe.

Többek között az is kiderült, hogy ezek a családok több szálon is összefonódtak. Arról is mesélt, hogyan lett a sok kis családi nyomdából végül egyetlen nagy vállalat, amelyet aztán 1998-ban felszámoltak.