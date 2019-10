Nagy előrelépést tett a bogárdi kultúr a modernizáció útján

Nem verték nagydobra a bejárást, de megújult a kultúr… Befejeződött Sárbogárdon a József Attila Művelődési Központ színháztermének felújítása.

A beruházás a CLLD-pályázat keretében, 80 millió forintból valósult meg. A sajtónyilvános bejáráson Sükösd Tamás polgármester, Erős Ferenc önkormányzati képviselő, a képviselő-testület kulturális bizottságának elnöke, Horváth István, a művelődési központ vezetője és Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője vett részt. Az 1960-as évek végén épült színházterem falburkolatát és mennyezetét újrafestették, korszerű, távirányítóval állítható LED-fényforrásokra cserélték a világítótesteket, újakra az ajtókat, a helyiség új aljzatot és elegáns, bordó színű, plüss széksorokat kapott.

És talán a legfontosabb: megtörtént a levegőcserélők beépítése, melyek az előadások alatt is zavartalanul tudják biztosítani a szellőztetést. Van még teendő, a többi között a színpadtechnika tekintetében, de a rendelkezésre álló forrásból így is nagy előrelépést tett az intézmény a modernizáció útján. A női mosdó renoválása szintén régóta váratott magára. Most rá sem lehet ismerni a toalettre. Végre kulturált körülmények között frissíthetik fel magukat ahölgyek. A közeljövőben számos rendezvényen vehetik birtokba a sárbogárdiak és a környéken élők, illetve próbálhatják ki a megújult kultúrt. Amint elhangzott: afenntartó és az üzemeltető is bízik abban, hogy mindenki kellő figyelmet fordít az épület színvonalának megőrzésére, hiszen az a köz javát szolgálja!