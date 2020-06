Nagy barátságok születtek az elmúlt napokban Mezőfalván

Végül is be kellett pótolni a kimaradt két, két és fél hónapot!

Legalább harminc gyermek rúgta a bőrt a mezőfalvai sportpályán a pénteken zárult napközis sporttábor keretében. A legkisebb ötéves, a legidősebb tizenkét-tizenhárom éves volt, ám jellemzően a két véglet közötti korosztály tagjai mutatták meg magukat, tudásukat ezekben a napokban. – Mivel a vírushelyzet miatt ezek a gyermekek nem találkoztak egymással, volt mit bepótolniuk! Az első fiatal már hét órakor megérkezett a táborba, s amikor a szülei 17 órára ideértek, hogy hazavigyék, nagy volt az ellenkezés – nevetett Szabó Attila edző. Hangsúlyozta: a sporttáborban nem csak „szakmáznak”. Sőt!

– Célunk, hogy ennek a közösségnek olyan ereje legyen, hogy ide szívesen jöjjenek a gyermekek, s maradandó élményekkel távozzanak. Hogy azt mondják felnőttkorukban: Milyen jó volt Mezőfalván! – tette hozzá az edző. A fiatalok mindegyike a sportegyesület igazolt labdarúgója volt; a táborban két, nemrég díjazott kis futballista is részt vett. Egyikük Kollányi Richárd Erik, aki a VI. Bozsik Program élményeim rajzpályázat győztese és egyben közönségdíjasa lett, valamint Cseke Balázs, aki ugyanitt az U7-esek között harmadik helyezést ért el. S mivel az egyesületnél lány szakosztály is működik, a sporttáborban egy hölgy is részt vett a fiúk között.

– Kollégáimmal, Mekota Donát és Sallai Attila edzőkkel igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni az utánpótlásra; én gyermekeket a mezőfalvai és daruszentmiklósi óvodából hozok az egyesületbe – részletezte Attila. A mezőfalvai szervezet szerelések, eszközök formájában is támogatja a fiatalokat, így is igyekeznek éreztetni velük, hogy megbecsülik őket. – Ha tudunk, minél több fiatalt a településen marasztalunk, de azokat is megcélozzuk, akik más helységet, klubot választottak maguknak. Ahogyan erőnk engedi, megmutatjuk: Mezőfalván is érdemes focizni! A helyiek pedig inkább a saját településük csapatát erősítsék, ne mást, így az igazi – vallotta Attila. Arról, hogy mennyire jó hangulatú volt a tábor, a háttérzaj árulkodott…