Szöges kérdés: kell-e munkaruha? – A megyei szakemberek válaszolnak

Az itt-ott kiszakadt nadrág, pulcsi és az elnyűtt utcai cipő hétköznapi viseletként ugyan nem, de „játszóruhának” még jó. Gondolják többen.

Mindez az esetek egy részében nemcsak összesározható, összefestékezhető anyagokat jelent, de sokszor azt is: az egy fokkal komolyabb barkács­műveleteket is ebben a felszerelésben végzik el a ház körül serénykedők. Holott a hegesztés, a flexelés vagy „csupán” egy szögekkel, raklapokkal kapcsolatos ténykedés is veszélyes lehet, ha nem a megfelelő munkaruházatot viseljük. A már említett, viseltes ruhák pedig nem felelnek meg ennek a célnak, hiszen ez a felszerelés valószínűleg nem strapa­bíró, nem ellenálló anyagból készült, az esetek egy részében a varrások sem elég erősek, nem beszélve a zárt, stabilan tartó cipő hiányáról.

Veszélyes fűnyírás

– Bár magánemberként jobbára ismerjük azt a területet, ahol fűkaszálást végzünk, a váratlanul felbukkanó tárgyak – például a kövek – így is sérülést okozhatnak, ha nem öltöztünk fel megfelelően a munkálatokhoz! A fűkaszálást érdemes zárt öltözékben, zárt cipővel végezni, amely mellé ajánlott vibrációcsökkentő védő­kesztyűt, valamint arc- és fülvédőt használnunk. Előbbi nemcsak a rezgés érzését tompítja, de a szúrós dolgokat sem ereszti át. Utóbbi pedig a zaj és a visszacsapódás ellen véd: egy-egy kő vagy kisebb-nagyobb bot ugyanis elképzelhető, hogy az arcunkba vagy a testünkre pattan, amely akár komoly sérüléseket is okozhat – részletezi Nagy Sándor, aki kisgépjavítóként, szakszerviz-vezetőként a munkavédelmi ruhák világában is kiismeri magát. Mindehhez gyorsan hozzáfűzte: a fűnyírás is egy tipikusan olyan munka, amelynél nemcsak magunkra, de a közelünkben állókra is érdemes gondolnunk! Vagyis ha lehet, fűkaszálás közben a tőlünk számított 15 méteres hatósugárban más ne álljon, ezzel biztosítva ismerőseink biztonságát is!

Elkerülni a permetszert

Ugyanígy végezzük nagy gonddal a gyümölcsfák permetezését is! Nagy Sándor tanácsa szerint ebben az esetben ne csak szemüveget, műanyag álarcot vagy maszkot használjunk, de sapkát is! Így elkerülhetjük, hogy a visszahulló permetszert belélegezzük, s hogy az a fejünkre szóródjon.

Fűrész, flex, hegesztés

A (lánc)fűrészelés látványosan a veszélyes otthoni munkák közé tartozik. Itt a védőkesztyű használata el­engedhetetlen, de az is növeli a védelmet, ha a kiválasztott, elfűrészelendő fadarabot rögzíti az ember.

– Lehetőség szerint a gépet használat közben tartsuk magunk mellett, hogy az esetlegesen elszakadó lánc előre vagy hátra tudjon csapódni, megkímélve bennünket! A láncfűrésznél a fékre, fékszalagra kell fokozottan ügyelni, ez garantálhatja a mi biztonságunkat is! – fejtette ki Nagy Sándor. Ugyancsak ő mondta el azt is, hogy az otthoni hegesztés és flexelés során erősen ajánlott bőrkötény használata, éppúgy, mint a pajzsé, amely a részecskék becsapódása és az optikai sugárzás ellen is védelmet nyújt. A kesztyű itt sem mellékes eszköz, s a munkadarabot is javallott rögzíteni. A biztonságos flexeléshez elengedhetetlen a tárcsán lévő védőburkolat megfelelő állapota – hangsúlyozza a szakszerviz-vezető.

Felülvizsgálat szükséges?

A hasonló fizikai munkákkal foglalkozó cégeknek évente kötelező felülvizsgálatra kell küldeniük használt eszközeiket, melyek ilyenkor zaj- és vibrációvédelmi vizsgán esnek át. A tapasztalat azt mutatja, a magánemberek kevésbé foglalkoznak eszközeik állapotával, pedig az évenkénti szervizlátogatás olykor segíthet elkerülni egy-egy balesetet. Csakúgy, mint a megfelelő védőfelszerelés, munkaruha megléte.

Megfizethető ez?

– Ma már egyre természetesebb, hogy a fejünket, szemünket védjük, és hogy az sem mindegy, mit lélegzünk be. A többi felszereléshez azonban még idő kell… – mesélt tapasztalatairól Réteginé László Anikó, az egyik székesfehérvári munkaruházati bolt vezetője. Hozzátette: a korábbi gyakorlattal szemben – miszerint elég egy kendő a száj elé – ma már egyre többen belátják: a permetezéshez a légzésvédő szájmaszk használata is elengedhetetlen. Ugyanúgy, mint a fűnyírásnál a fejet, arcot védő rostély vagy plexi.

– A cipőkérdést azonban továbbra is mellékesnek tartják az otthon ténykedők, holott a megfelelő lábvédelem még egy „egyszerű” ásáshoz is elkél. A balesetek elkerüléséhez még a kerti munkát végzőknek is ajánlott egy, akár olcsóbb áron kapható acélbetétes vagy talplemezes cipő beszerzése – javasolja a boltvezető.

Ma már számtalan eszköz kapható a munkavédelmi ruhákat árusító üzletekben: létezik vágásbiztos, érdesített felületű (a csúszkálást kivédő) és – az ízületek védelme érdekében – rezgéscsillapító kesztyű is. Ha betérünk egy ilyen boltba, kérjük az eladó segítségét, ő ugyanis még szemüvegből is az adott munkának megfelelőt tud ajánlani! A „mezei” munkaruhákkal pedig vigyázzunk: azok teljes testi védelmet nem adnak! A választott ruhánk legyen kellő sűrűségű (egy „egyszerű” munkásnadrág kevésbé tompítja a felpattanó kő okozta sérülést), és ha tehetjük, válasszunk belőle pamutverziót! Mivel a pamut természetes anyag, sokkal kényelmesebb viselet, s bár egy szikrától – hasonlóan a többi ruhához – kiolvadhat, az anyag mégsem olvad rá a bőrre.