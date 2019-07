Munkára mesterek, Sárkeresztúr vár!

„Nagyon jó lenne, ha a fűtéskorszerűsítés a fűtési idényre elkészülne. Az árajánlatokat adó mesterembereket a presbiteri jegyzőasszonyunk már mind fölhívta azzal, hogy készüljenek, nyertünk, szavukon lesznek fogva! Ebben már jól állunk, megvannak a vállalkozók.”

Sarkadiné Erzsébet, a Sárkeresztúri Református Egyházközség főgondnoka nyilatkozta mindezt. Közel 21,5 millió forintot hívott le eredményesen az egyházközség közössége gyülekezeti házának felújítására, programszervezési kiadásaira.

A jelenlegi elavult, rossz konvektorokat új fűtésrendszer váltja majd fel. – Lényeges a fűtés, hogy télen, amikor hideg a templom, a gyülekezeti házban tarthassuk az istentiszteleteket. Sajnos, már nem vagyunk annyian, hogy befűtsük saját magunk – mondta ennek kapcsán Sarkadiné.

De folytassuk a felsorolást! Az infrastruktúrára költhető támogatásrészből kicserélik az „ezeréves” nyílászárókat, a villanyvezetéket, a tetőt. Új lesz a burkolat is, várhatóan a melegebb hatású laminált padló mellett döntenek, s természetesen belső festésre is esedékes lesz.

Eszközöket is vásárolnak, szükségük van egy új, önjáró fűnyíró beszerzésére, hiszen hatalmas a református templom és a parókia udvara, illetve a református temetőt is az egyházközség tartja fenn, oda is kell az új gép. Sport­eszközöket, pingpongasztalt, teniszfelszerelést is vásárolnak.

A pályázati forrás a felújítás és az eszközbeszerzés mellett egy új álláshelyet is létrehoz, egy év erejéig. Az egyik gyülekezeti tag tölti majd be a programszervezői pozíciót.

Sarkadiné és Kiss Péter lelkipásztor lelkesen beszélt a nyári táborukról, ennek is rendre a gyülekezeti ház és annak udvara a helyszíne.

– Olyan negyvenfős létszám szokott lenni – közölte a lelkész. – S ami még nagyobb öröm, hogy a segítők száma is elég magas, 14-15-en szoktak lenni. Közösen végezzük a munkát – tette hozzá.