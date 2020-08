Munkagépek zajától hangos a történelmi belváros – Épül a négyszáz fős közösségi tér

Javában zajlanak a Bartók Béla tér kivitelezésének munkálatai. A megújítandó közösségi hely építésének utolsó fázisa a következő év feladatai közé tartozik.

A Jókai és az Oskola utca környékén járók tapasztalhatják, hogy a Bartók Béla tér korszerűsítési munkálatai javában zajlanak. A Jókai utca Ady Endre utca felé eső oldalát a jelenlegi munkafázisok idejére az autósok és a gyalogosok elől is elzárták.

Mint arról már korábbi írásainkban beszámoltunk, a belvárosi tér felújítása, közösségi helyszínné való újragondolása összesen 322,36 millió forintba kerül, melyből 261,65 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatás, a többit saját büdzséből fedezi a város. A költségkeret a kezdetekhez képest nem módosult.

A felújítás három ütemben valósul meg.

Az elsőben – amely már lezajlott – megtörténtek a közműépítések, valamint egy ideiglenes burkolatot kaptak a bontással érintett út- és járdafelületek. Április eleje óta a második ütem zajlik, a jelenleg folyó munkálatokról és az elkövetkező időszak teendőiről Radics Józsefné, a Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda irodavezetője tájékoztatta lapunkat.

– A második ütemben a Bartók Béla tér szabadtér-építészete és a Csók István Képtár árkádsor-világításának kiépítése valósul meg. A térburkolással valamennyi felület új, egységes szerkezetben épülhet meg. Valamennyi, a Bartók Béla teret és a Jókai utcát érintő szabadtér-építészeti elem kiépül, megtörténik a medence elbontása, a tér újraburkolása és a növénytelepítés. Kialakítják a nézőteret és a kertészeti munkákra is sor kerül. A térburkolat körülbelül 1800 négyzetméter lesz, ennek anyaga porfírkő, klinker és bazalt. Az anyagválasztás a tér műemlék épületeinek anyagaival össz­hangban történt. Elkészül továbbá a Csók István Képtár új lépcsőjének kialakítása, kőburkolati rekonstrukciós munkái, valamint az árkádsor megvilágítása. Jelenleg a tereprendezés zajlik, illetve folyamatos műemlékvédelmi egyeztetés mellett a kőburkolati elemek beszerzése. A napokban régészeti bontómunka is zajlik a felszínre került falmaradványok és pincerészek miatt – mondta kérdésünkre Radics Józsefné irodavezető.

A kertépítészeti tervek több egyeztetést követően lettek véglegesek. Nemcsak a műemlékvédelmi szempontok, azaz az épített értékek, hanem a zöldfelületi adottságok megtartása is fontos szempont volt. A téren álló fák védelmére külön terv készült, hogy azok ne sérüljenek a munkálatok során, így például a tér legértékesebb platánfájának alsó ágai is egyedi védelmet kapnak. A Környezetvédelmi Iroda tájékoztatása szerint egy fa esetében azonban a szakemberek – minden szempontot mérlegelve – a kivágásra tettek javaslatot. A tér egyik sarkában álló invazív bálványfa sokáig a tér dísze volt, de sajnos állapota az utóbbi években jelentősen leromlott, lombkoronájának jelentős része elszáradt, így az ágdarabok lehullása is problémát okoz. A Magyar Faápolók Egyesülete is megerősítette a helyi szakemberek véleményét, mely szerint az állapotromlás következményeként a bálványfa a gyökérsarjakról kárt tudna tenni az új térburkolatban. Így ezt a bálványfát néhány napon belül kivágják, helyére egy, a városi klímát jól tűrő Szeleste fajtájú ezüsthárs kerül.

A második ütem befejezése év végére várható, de nagy valószínűséggel a rendházépület felújítása miatt az Oskola utca ekkor még nem nyílik meg az autósok előtt.

Az utolsó fázis a következő évre tolódik. Ekkor az Oskola utca végleges burkolatot kap, ami megegyezik majd a Bartók Béla tér struktúrájával. A megvalósítást a Szent István Király Múzeum főépületével, a rendházzal kapcsolatos építészeti munkák befejezése határozza meg, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során munkagépeket használnak, így fontos, hogy azok ne okozzanak kárt az újonnan beépítendő építőelemekben.

A létrejövő közterület és közösségi tér legalább négyszáz fő befogadására alkalmas. Lehetővé teszi a város arculatának megújítását, és hozzájárul a kulturális és közösségi szolgáltatások infrastrukturális helyzetének és minőségének javításához.