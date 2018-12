Munkácsysok versenyautója – Fejlesztik a digitális oktatás színvonalát Fejérben

A Digitális környezet a köznevelésben című pályázat keretében négy iskola tett nagy lépést a jövő felé.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Az összesen 110 millió forintnyi támogatás jó helyre került: ez nemcsak négy iskola – az enyingi Batthyány, a móri Petőfi , a fehérvári Vasvári és Munkácsy – digitális eszközeinek beszerzését, de a pedagógusok továbbképzését is magában foglalja. Ugyanis a digitális oktatás színvonalának minőségi fejlesztéséhez a digitális módszertan megújulása is hozzájárul. A tanárok a mai generáció nyelvén szólnak, élménypedagógiai úton adják át az új információkat; tanítják a tanulást, a médiatudatosságot és a vállalkozói készséget is. A Munkácsyban zajlott műhelymunkák részeként a diákok méhecske formájú robotokat irányítottak, egy terepasztalon útvonalat és a 3D-nyomtatáshoz formákat terveztek. Ezek egyikét, egy piros versenyautót kapta meg Török Szabolcs tankerületi igazgató.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS