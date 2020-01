Múltelemzés s jövőtervezés bakonycsernyei módra

Újévköszöntő ünnepségre volt hivatalos a nagyközség apraja-nagyja, de illusztris vendégeket is hívtak erre az eseményre.

A helyi művelődési ház nagytermébe hívta meg Turi Balázs polgármester Bakonycsernye lakóit, illetve a közösség fontos építőelemeinek vezetőit, képviselőit. A hívó szó nyomán civil szervezetek, oktatási intézmények, valamint az önkormányzati hivatal dolgozóinak delegáltjai töltötték meg a széksorokat.

Lakossági fórum segíti majd a nagyközség jövőjének tervezését

Az ünnepi műsort a Bakonycsernyei Általános Iskola növendékei szolgáltatták, akik hol verssel, hol énekkel, hol éppen újévi jókívánságokkal csaltak mosolyt az arcokra vagy épp könnyeket a szemekbe.

Turi Balázs felsorolta az elmúlt választási ciklus célkitűzéseit és eredményeit, köztük a mögöttünk álló év eseményeit is. Megemlítette az utak, járdák, kerékpár­utak aszfaltozását, az oktatási intézmények felújítását, tetőcseréjét, a sportesemények szervezését és támogatását, valamint a szomszédos településekkel közös önkormányzati hivatal felállítását.

A falu vezetője hangsúlyozta, hogy bár a felsorolt fejlesztések szervezése, koordinálása sok munkával és áldozattal jár, a valódi elismerés nem a nagyközség vezetőségét, hanem magukat a csernyeieket illeti.

Turi Balázs – beszéde alapján – nemcsak választási ciklusokban, hanem nagyobb távlatokban is gondolkodik. Lakossági fórumot hív majd össze egy mindenkit érintő témában, Bakonycsernye 2030-ban címmel.

Törő Gábor országgyűlési képviselő is jelen volt a programon. Ünnepi beszédében elmondta, hogy a polgármester által felsorolt fejlesztések magukért beszélnek. A segíteni akarás megvan a csernyei vezetésben, és így az orszá­g­gyűlési képviselőnek is könnyebb dolga van, mert eljut hozzá az információ, hogy hol és miben is van szükség segítségre.

Az est kiemelt vendége volt Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, aki a hosszú távú tervekhez is sok sikert kívánt, ígéretet téve arra, hogy aktív szerepet vállal a Bakonycsernye 2030-ban kidolgozásában.

A beszédeket, illetve a hivatalos részt Ruff Nikolett műsora zárta. A 2015-ös Fehérvár Hangja jól ismert dalokat énekelt, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.