Mozogjon Mór! már tíz éve a településen

A Wekerle Szabad­időközpont adott otthont a Mozogjon Mór! programnak, melynek keretében hat sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Régóta élen jár a megye északi városa a legkülönbözőbb sportágak támogatásában, és ez meglátszik az eredményeiken is. Az élsportolók messze viszik Mór jó hírét, és sok csillogó érmet hoznak haza kitartásuk elismeréseként. Ugyanakkor a városban tíz éve azok is gyakran találkoznak a sporttal, akik nem rendszeresen űzik azt. Ezt az ünnepnapot hívják úgy, Mozogjon Mór!

A városi sporteseményről Molnár István testnevelő tanár mesélt: – A Wekerle Szabadidőközpont adott otthont a Mozogjon Mór! programnak, melynek keretében hat sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Idősek, középkorúak és egészen kicsi gyermekek is a pályára állhattak, igazi családi program volt, amit a város önkormányzata is támogatott. Az egészséges életmód népszerűsítése során a legfiatalabb megmozgatott egy ötéves kislány volt, míg a legidősebb én a magam 86 évével – mondja a testnevelő.

A sportnapra 355 fő regisztrált, és a sok mozgás mellett izgalom is jutott nekik osztályrészül, ugyanis tombolasorsolásba torkollott az egész napos aktív jelenlét. A szerencsések értékes, leginkább mozgással kapcsolatos nyereményekkel térhettek haza.

A remek rendezvényre azonban egy szomorú esemény nyomta rá a bélyegét, ugyanis másnap meghalt Ónódi Béla testnevelő.

– Régi barátom a Mozogjon Mór! égisze alatt az asztaliteniszt bemutató állomást irányította – emlékezett Molnár tanár úr. Távozásával nemcsak egy jó barátságnak lett vége, hanem egy eredményekben gazdag pályafutásnak is. Béla sokaknak fog hiányozni, és nemcsak a hozzátartozóknak, hanem a testnevelőknek, sportbarátoknak is.