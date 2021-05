Motorosok hasították fel a Sóstó ösvényeit

Motoros páros masírozott végig a Sóstón, szándékosan kárt okozva a tanösvényen, és felverve éppen azt a békét és csendet, ami miatt olyan sokan látogatják ezt a helyet.

A Sóstó minden szegletét ismerő Csete Gábortól kérdeztük, hogy milyen károkat okoztak a hangos és hívatlan látogatók. A szakember elmondta: – A Sóstó területén eleve tilos bármilyen technikai sportot űzni, emellett minden bejáratnál van fémsorompó, információs tábla. Ezek az eszközök éppen az ilyen tevékenységet hivatottak tiltani, és nemcsak itt van ez így, hanem az ország valamennyi természetvédelmi területén.

Csete a mostani esetről azt mondta: – A motorosok alapvetően az élőhelyekben okozhatnak jelentős károkat. Nem feltétlenül csak a virágzó növényeket tudják tönkretenni, hanem azokat is, amik jelenleg még a föld mélyen lapulnak, gumóban vagy csírában vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a területen látogatók is vannak, akik nincsenek felkészülve motorosok érkezésére az ösvényeken. Emellett sok kerékpáros is vét a szabályok ellen, és gyakran van szabadon engedett kutya is.

A két állig beöltözött motorost futók látták és főleg hallották végigdöngetni a területen. Nemcsak elsuhantak a gyalogosokra méretezett utakon, hanem szándékosan kikaparták kerekeikkel a tanösvény egyik szakaszát. Kamerafelvétel hiába készült volna róluk, akkor sem lehet beazonosítani a rendszám nélküli behatolókat. Az eset miatt az ellenőrzést fokozzák, bevonva a rendőrséget is, emellett az eddig tudományos célokra használt vadkamerát is a védekezés szolgálatába állítják a tervek szerint.

Fontos lenne egy alternatíva, mondja Csete, egy olyan pálya a megyében, ahova mindenki szabadon elmehet motorozni, hiszen látható, hogy van igény egy helyre, ahol bárki kedvére sportolhat, ám ez a hely nem a Sóstó.