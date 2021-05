Mostantól Pákozdi Pagony – jelentette be a „keresztapa”

Új nevet kapott az arborétum és egy előadóteremmel is gazdagodott. A vasárnapi gyereknapon „a keresztapa” jelentette be az újdonságokat. Mostantól stílusosan Pákozdi Pagony néven várja az eddig Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark néven ismert terület a kirándulókat.

Magyarország tíz legszebb arborétuma közt tartják számon a Pákozd-sukoróit, amelyet 1990-ben nyitottak meg, s 96 hektáron fogadja a kirándulókat – mindezt Majoros Gábor, a Vadex Zrt. vezérigazgatója mondta el a vasárnapi gyermeknapi „Ramazuri” megnyitóján. Nem véletlenül az egyik legszebb országos szinten is: az arborétum a Velencei-hegység és a Velencei-tó között a 160 méter magas Mészeg-hegy oldalában helyezkedik el. A nagyszerű fekvés, a sokféle funkció miatt méltán lett a térség egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Most vasárnap is újabb lehetőséggel bővült a park: egy megújult erdei foglalkoztató termet adtak át az erdei iskola épületében. Kiscsoportos foglalkozások interaktív helyszíne lesz – mondta el a vezérigazgató, hozzátéve, hogy ezzel a fejlesztéssel érett be az a munka, amelyet a Vadex a megyei és a települési önkormányzatokkal, az Agrárminisztériummal, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen végzett a jövő generációjának környezettudatossága, természetismerete és biológiai szemléletformálása érdekében.

– Talán nem is kell magyarázni, mennyire fontos és jó – különösen egy olyan járványt remélhetőleg magunk mögött tudva, mint a mostani – ebben a csodálatos természetben, friss levegőn sétát tenni, időt eltölteni, a gyerekeknek játszani, s közben valódi ismereteket szerezni a természetről – szólt a közönséghez Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke is, kiemelve, hogy a Vadex közjóléti tevékenysége – megemlítve a fehérvárcsurgói s a velencei kilátót, a soponyai taniskolát és a sukorói fejlesztéseket -, jelentős értéket képvisel a megyében.

A gyermeknappal és az előadóterem átadójával egy időben egy régóta dédelgetett álmát is megvalósította a park: a hosszú és bonyolult név helyett közérthető, családias és a mesék, valamint a természet világát összekötő név mellett döntöttek. Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő jelenthette be a változást és szólt a gyerekekhez is a „keresztelő” alkalmából: – Óriási csodákat rejt magában, gazdag növény- és állatvilággal bír, s a felfedezés örömét rejti – írta körül a „keresztapának” felkért képviselő a Pákozdi Pagony lényegét. E nevet jól ismerhetik a gyerekek Mici Mackó történetéből, a természetjárók pedig tudhatják, hogy a pagony szó jelentése: fiatal erdő. A választás tehát tökéletes, s talán könnyebben jegyzik meg a kirándulni vágyó családok is.