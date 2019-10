Most pedig fel a fejjel! Elkészült a sárszentmiklósi iskola teteje

Pirosan vadít az új tető, amely egyben legutóbbi éke is a Sárszentmiklósi Általános Iskolának.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ munkatársaiban már régen megfogalmazódott a gondolat: érdemes lenne Sárbogárd és környéke lakosságával megosztani az elmúlt – 2017-től számított – időszakban véghez vitt fejlesztéseket. Erre pénteken, Sárszentmiklóson, egy sajtótájékoztató és átadóünnepség keretében került sor. Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgató felidézte: 2018 nyarán a Sárkeresztúri Általános Iskola, a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI, valamint a Sárszentmiklósi Általános Iskola és nagylóki tagiskolája változott nagyot, hol uniós, hol állami, hol tankerületi összegekből. Tető- és nyílászárócsere, megújult mosdók, tan- és tornatermek – ezek fogadták iskolától függően a diákokat.

Idén pedig ismét bővült a lista: a tájékoztató helyszínét adó sárszentmiklósi intézmény esetében – tankerületi forrásból – 53 millió forintos ráfordítással a régi cserepeket egy szép, mutatós tető váltotta. Ebben egy helyi vállalkozó közreműködött. A szeptemberre elkészült tetőzet már nem ázik be, s a galambokat is száműzték a padlástérből. Az épület tetején a villámvédelem is kiépült, amely azért is megjegyzendő része a felújításnak, mert a közelmúltban éppen egy villámcsapás miatt ment tönkre a fűtőrendszer. A kazán – Olaszországból érkező – elemeinek beszerzése jelenleg folyamatban van.

– Ez nem egy látványfelújítás, hanem a szükséges minimum, aminek most érkezett el az ideje – jelentette ki Sükösd Tamás polgármester. Majd Varga Gábor országgyűlési képviselővel közösen hozzátette: remélik, a környék legnagyobb nevelési-oktatási intézménye, a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola is hamarosan megújulhat. A településvezetőt idézve: a városnak addig van jövője, amíg lakóinak egyharmada reggelente az óvoda, iskola felé veszi az irányt.