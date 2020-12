Most már hullhat a hó is Zámolyon

Újabb öröm érte az önkormányzatot, amelynek sikerült pályázati támogatásból egy MTZ típusú, számos kiegészítővel felszerelhető traktort vásárolnia. A gépet szerdán veszik át Szabadbattyánban.

– Kicsivel több mint 11 millió forintot kaptunk, amelyből ugyan komolyabb nyugati márkájú gépre nem futotta, viszont mi így is nagyon örülünk ennek a fehérorosz gyártmányú traktornak, mert míg más települések azért pályáznak, hogy újat vehessenek a régi helyett, addig nekünk ez az első önkormányzati traktorunk – mondta lapunknak Sallai Mihály polgármester.

A település is vásárolt kiegészítőket az új géphez

A traktor mellé sikerült szintén pályázati pénzből beszerezni egy billenthető pótkocsit, sószórót, az árokpartok, valamint bozótok, sövények nyírására alkalmas rézsűmulcsozót és egy nagy területek kaszálására szolgáló fűkaszát. Mindezeket az önkormányzat kiegészíti még egy saját költségen vásárolt, hóeltakarításra alkalmas tolólappal és egy ágdarálóval, amelyekre mintegy 700 ezer forintot költött. Ez a két kiegészítő már rendelkezésre is áll – a többire egyelőre még várni kell, és a pótkocsit is csak a két ünnep között tudják műszaki vizsgára vinni –, így amennyiben még decemberben leesik az első hó, úgy lesz mivel az utakat megtisztítani. Ez már önmagában is hatalmas öröm az önkormányzatnak, hiszen hóeltakarítást az elmúlt években egy 30 éves homlokrakodóval végeztek, aminek a tolólapátját sem lehetett rögzíteni, hiszen nem erre találták ki, ezért ahogy Sallai fogalmazott, csak tessék-lássék módon tudták tisztán tartani az utakat.