Elérkezett az utolsó pillanat, hogy sikerüljön a kitűzött cél. A móri Családsegítő Alapítvány egy nehéz helyzetbe jutott helyi családnak gyűjt, hogy kilábalhassanak abból a pénzügyi válságból, amibe egy hitel sodorta őket.

Jelenleg kicsivel több, mint 7 millió forint hiányzik, ezért egy országos gyűjtést hozott létre az alapítvány, hogy ne fenyegesse a családot az újbóli kilakoltatás veszélye. Az adakozás, ahogy az korábban is történt, egyszerre több jó dologból is áll, hiszen miközben lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a családot, közben tanulunk is valamit, ugyanis a bükki füvesember kalauzol el minden jó szándékú megjelentet olyan területre, amiről sokan még csak nem is hallottak. A Családsegítő Alapítvány szervezésében ugyanis november 15-én 16 órára felejthetetlen jótékonysági előadásra és utána személyes tanácsadásra Mórra látogat a bükki füvesember, Gyuri bácsi. A Wekerle Sándor Szabadidőközpontban lesz az előadás, mely támogatói jeggyel látogatható.