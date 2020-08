Móron, a Vajal-forrásnál él a legnagyobb magyarországi szürke nyár

Látták már a vajali szürke nyárt? A Mór délkeleti részén található fa egy kicsit ugyan el van dugva, azt azonban nem lehet mondani, hogy körülötte a madár se jár.

Járnak ott még túrázók és borbarátok, móriak és csókakőiek, s legfőképpen kerékpáros természetjárók és sportolók, hiszen a fa a Mór és Csókakő közötti gyönyörűséges kerékpárút mellett van. Mórra az út a megyeszékhely felől a 81-esen vezet, a hosszú Dózsa György utcára rákanyarodva az autós utazó kényelmesen becsoroghat egészen a városközpont határáig. A Dózsa György utca végi körfogalomtól mondjuk a fához vezető utat. Az első kihajtás a jó irány, el a Szent István park és a Lamberg-kastély között, majd a Bajcsy-Zsilinszky utca jön, követve annak jobbra mutató kanyarulatát, aztán tovább a Széchenyi utcán. Könnyű megjegyezni, arról a Csókakői útnál kell letérni, jobbra. Ezen szabályosan, kimérten haladva, követve az út kanyarjait, a kerékpárút elején, a „Vajal-forrás és környéke” tábla után szálljanak ki, s gyalogszerrel folytassák útjukat. Egy, az említett táblához közel lévő, bal kézre eső fahídon léphetnek át a szürke nyár birodalmába.

A Vajal-forrás és vidéke helyi jelentőségű természetvédelmi terület

A Vértesen belül, szőlőültetvények és szántók, telepített erdők és beépült területek által közrefogott Vajal-forrás és vidéke 2009 óta hivatalosan is helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A tanösvényekre jellemző tájékoztató táblán írtak mindenkit kiokosítanak:

– A Vajal-forrás és vidéke apró mérete ellenére a környezet „egyhangúságától” nagymértékben elüt, hiszen a forrást szegélyező területen őshonos, hatalmas szürke nyárfák (Populus x canescens), és szintén idősnek mondható füzek (Salix sp.) állnak egy viszonylag kis kiterjedésű nádasban – olvasható. Az a fa, amelyik a legnagyobb, s amely még egy 2011-es Év fája szavazáson szerzett ezüstérmet, nos, annak törzskerülete 9,1 méter, magassága 18 méter, kora pedig 150–300 év között van.

A terület – és ez természetvédelmi szempontból roppant szerencse! – alkalmatlan az intenzív mezőgazdasági művelésre, minden bizonnyal ezért őrizheti több száz éves képét, fáit, különleges élővilágát. A tekintélyes törzsű öreg nyárfákban, a göcsörtös, vastag ágaikban kialakult odúk sok állatnak nyújtanak élő- vagy éppen búvó-, szaporodóhelyet. A Vajal-forrásnál élnek sakktáblalepkék, sárgarigók, nyárfaszenderek, nagy fakopáncsok és nyusztok is. A magas talajvízszint is segíthette a területet abban, hogy megőrizze eredeti képét, ez a rész valahogy mindig kimaradt az emberi bolygatásból. A szürke nyár pedig kifejezetten kedveli a nedves élőhelyeket, amit tehát a Vajal-forrásnak hála, itt megkap. Nem mellékes az sem, hogy a faipar számára nincs túl nagy értéke a szürke nyárfának, de még a tüzelési értéke sem magas; ezek is óvják embertől, fűrésztől.

A kiemelt szürke nyár előtt kis tábla figyelmezteti az arra járót, hogy az idős, odvas, félig törött ágakkal teli fa veszélyes lehet, közvetlenül törzse mellé állni, lombkoronája alatt tartózkodni nem szabad, tisztes távolból illeti csodálat.

A szürke nyár egy hibrid növény, léte a fehér és a rezgő nyár természetes kereszteződéséből fakad, Európában és Ázsiában található meg. Gyorsan növekednek, egyes egyedei akár a 40 méteres magasságot is elérhetik.