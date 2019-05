Móri és etyeki lakossági fórumokon beszéltek az EU-s választások fontosságáról

Kontrát Károly államtitkár Tessely Zoltán meghívására Etyeken, Rákossy Balázs államtitkár pedig Törő Gábor meghívására Móron beszélt arról, hogy a kontinens és hazánk jövője a tétje az idei EP-választásoknak.

Európa és Magyarország is más arcát mutatná egy idő után, ha az európai parlamenti választásokon a bevándorlás-párti erők győznének, foglalta össze mondandója lényegét Kontrát Károly államtitkár a községi könyvtárbéli találkozón. Újságíróknak és a lakossági fórumon megjelenteknek szóltak a magyar hétköznapokat és az európai jövőt egyaránt befolyásoló EP-választás súlyáról, s kérték: minél többen vegyenek részt a magyarok a voksoláson.

Nem az a tét, hogy mely politikai csoportosulás visz el több mandátumot, húzta alá Kontrát Károly, hanem hogy az Európa Parlamentben többséget szerzett képviselők milyen álláspontot képviselek a migrációval kapcsolatban. A keresztény kultúra védelme, a nemzetállamok identitása, s legfőképpen a kontinens biztonsága forog kockán a bevándorláspárti európai törvényhozói akarat érvényesülése során, amennyiben így történne. Kontrát Károly szerint hazánk elsődleges célja, hogy Magyarország érdekeit képviselhessük Brüsszelben, s ne Brüsszel érdekeit képviseljék mások Magyarországon.

Tessely Zoltán képviselő néhány mondatban utalt az Etyeken lezajlott fejlesztésekre, amelyek e térségben is egyértelműen bizonyítják a gazdasági fejlődést. A magyarországi turizmus növekedése a tapasztalható biztonságot támasztja alá, amelyet a jogi és fizikai védelemmel, a határőrizettel és a szigorúan ellenőrzött illetve megakadályozott migrációval ért el a magyar kormány. A V4-ek tagállamai hazánkhoz hasonló álláspontot képviselnek, a történelemben velünk együtt többször védték Európa keleti kapuit, s most ismét ezt teszik.

Európában az utolsó három és fél évben 31 terrorista cselekmény során 300-an haltak meg, 1300-an megsebesültek, sorolta a képviselő a riasztó számokat. Hazánk saját erőből 300 milliárd forintot költött védelemre, az EU semmit nem térített belőle. Továbbra is a szabad mozgás a kívánatos, nem kívánunk ismét EU-n belüli hatérvédelmet, szögezte le Tessely Zoltán. Ez is része a minden korábbinál nagyobb téttel bíró EP-választásoknak, tette hozzá a képviselő.

Mór

Móron az érdeklődők megtöltötték a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tornatermét: a megjelenteket először Törő Gábor köszöntötte. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott:

– A párhuzamos kultúrák megváltoztatják a lakosság összetételét, és mi úgy gondoljuk, hogy ez káros Magyarország számára. Ezen a választáson úgy kell szavazni, hogy látni kell, melyik tömb bevándorlásellenes, és melyik az a fél, aki támogatja az illegális migrációt. Mi a bevándorlást ellenzők közé tartozunk, ezért akarjuk ezzel a fórummal is felhívni a helyben élő lakosság figyelmét is arra, hogy milyen veszély fenyegeti Európát, az országot és ezáltal a Móron, illetve annak környékén élő embereket is.

A közönség soraiban ott ült a környék szinte valamennyi polgármestere, hivatalvezetője is. Fenyves Péter, Mór város polgármestere, mint a rendezvény házigazdája tartott beszédet, melyben utalt arra, hogy a korábbi európai uniós választásoknak leginkább politikai tétje volt, most azonban fontos megtalálni a döntési pontokat, hogy ne csorbuljanak a nemzetállamok érdekei.

A kedd esti fórumon Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár elmondta, már csak három hét van a választásokig, és a 15 évvel ezelőtti csatlakozásunk óta nem volt ekkora jelentősége annak, hogy ki hova, melyik oldal mellé teszi le a voksát.

Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a bevándorlók csoportjainak érkezése folyamatos migrációs nyomás alatt tartja a déli határvidéket, ezáltal az egész országot. Hazánkban jelenleg nincs gond, mert a kormány a magyar érdekek védelmében szembehelyezkedett az uniós politikával. A kontinensen tapasztalható népességfogyás tény, de határozottan kiállnak amellett, hogy tudatos nemzet- és családpolitikával kell megfékezni ezt a fogyást, nem bevándorlók betelepítésével.