Idén is kitüntették Móron a jól szereplő, érdemdús diákokat

Minden tanév végén jelölhetnek az iskolák diákokat, akik tanulmányi, illetve sporteredményeikkel, valamint szorgalmukkal kiemelkednek iskolatársaik közül. A rendezvény címe: Akikre büszkék vagyunk.

A Wekerle Sándor Szabadidőközpont adott otthont annak a rendezvénynek, ahol Mór város iskolásainak kiválóságát ünnepli. Ez a mára már hagyománnyá vált esemény nem verseny. Minden iskola annyi büszkeségét állítja ki az ünnepség színpadára, amennyi csak megérdemli, hogy öregbítse az iskolája és ezáltal a város hírnevét.

303 oklevelet osztottak ki

Némethné Utry Edittől, az önkormányzat humánügyi irodavezetőjétől kapott adatok alapján 303 oklevél került a kiemelkedő tanulók kezébe. Ez a szám úgy jön ki, hogy nemcsak egyéniben, hanem csapatban is díjazza a város a fiatalokat. A díjkiosztó nem titkolt célja, hogy ösztönözzék a diákokat a további jó szereplésre, akkor is, ha tanulmányaik­kal emelkednek ki, és akkor is, ha a sport területén hoznak kiváló eredményeket. Több olyan diák is van, aki nagy szorgalommal, fegyelmezett időrendet tartva mind a két területen helytáll. Országos, regionális és megyei tanulmányi és sportversenyek kiváló szereplői állhattak büszkén a város vezetése elé.

Minden kiemelt kapott egy elismerő oklevelet és egy virágot, hogy lássák, van értelme többre, jobbra törekedni. Feny­ves Péter polgármester és Czahez Gábor alpolgármester közel két órán keresztül osztotta ki a díjakat a megjelent tanulóknak.

Mivel minden évben sok a jutalmazott, így a város vezetői sosem húzzák az időt hosszú beszédekkel, a főszereplők a gyerekek.

A két legtöbb kiválóságot delegált iskola a Radnóti és a Zimmermann volt, mindkét intézmény 34 gyereket tartott érdemesnek a kitüntetésre a sajátjai közül. A Petőfi-iskola sem sokkal maradt el tőlük, ott 28 tanuló került fel a listára, de a többi sulinak is van kikre büszkének lenni.

A Radnóti Miklós Általános Iskola diákjai minden vendégnek mosolyt csaltak az arcára előadásukkal. A humort sem nélkülöző, játékos műsor versekkel indult, aztán énekelni kezdtek, és a legvégére hagyták a csattanót.

A nyolcadik osztályos fiúk egy vízi balettet adtak elő a színpadon. A díszletről is gondoskodtak, ezért kék törölközők hullámain táncolva adták elő a vízi revüt a ballagók, a jelmezük nem állt másból, mint fürdőnadrágból, úszószemüvegből és úszósapkából.

Fenyves Péter polgármester a hosszúra nyúlt, de cseppet sem unalmas díjkiosztó után úgy fogalmazott, hogy valóban büszkék lehetnek rájuk, mert a diákok nemcsak a tanulmányi eredményeikkel viszik a város falain kívülre jó hírüket, hanem a sporteredményeik is egyre szebbek, egyre veretesebbek. Ez is bizonyíték arra, hogy Mór valóban sportváros.