Módosult formákban teljesíthető az Iskolai Közösségi Szolgálat

Könyv­ajánló, kedvcsináló filmhez – egyebek mellett így is teljesíthető most, a rendhagyó körülmények között az Iskolai Közösségi Szolgálat, vagyis az IKSZ.

A köznevelési törvény évek óta előírja az érettségi feltételeként 50 óra közösségi szolgálat teljesítését a középiskolásoknak. Többféle tevékenység végezhető különböző fogadó szervezeteknél, vagy akár az iskolában.

A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban Majorné Szloboda Mária koordinálja az iskolai közösségi szolgálat megvalósulását. A diákok már a 9. évfolyamtól elkezdenek ebbe bekapcsolódni, és általában törekednek arra, hogy a 11. évfolyam végére meglegyen az ötven óra. Persze ez nem mindig jön össze, van, amikor még az utolsó évre is marad több-kevesebb teljesítendő óra. Ilyenkor azonban nehezebb, hiszen többet kell tanulni – mesélt tapasztalatairól a tanárnő.

Az iskola együttműködési megállapodásokat köt azokkal a nonprofit szervezetekkel, intézményekkel, amelyek fogadják a diákokat. Van, hogy maguk a gyerekek jelzik, hová szeretnének menni, s van, hogy egy-egy intézmény, egyesület keresi meg az iskolát azzal, hogy szívesen fogadnak tanulókat. A pedagógusok mindig megosztják a lehetőségeket például az iskolai faliújságon, vagy a közös Facebook-csoportban, így azok is találhatnak maguknak helyet, feladatot, akik tanácstalanok. A legnépszerűbb vállalások közé tartozik például az ajándékok csomagolása Mikulás környékén, kedveltek a szociá­lis jellegű feladatok, de művelődési házakba és könyvtárakba, sportegyesületekhez is szívesen mennek a gyerekek. Kivéve persze az ilyen időszakokat, amikor ez nem lehetséges. Most az online megoldások kerülnek előtérbe.

Majorné szerint nagyon változatosak a lehetőségek, és a legtöbb diákkal nincs is gond, mindenkinek sikerül kivitelezni az IKSZ-t az érettségiig.

A diákok beszámolója

Varga Zsófia 11.-es ­tanuló a Vasváriban. Ő 10.-ben kezdte az IKSZ teljesítését, és eddig az iskolán keresztül szerzett helyett. Volt, hogy a Bregyóban működött közre egy sportversenyen, de járt a polgárdi szociális otthonban is, ahol nyílt napon segédkezett, és a szintén polgárdi Eszterlánc Óvodában is kapott lehetőséget. Ezekkel az intézményekkel volt szerződése az iskolának. Az óvodai szolgálat különösen jó volt, mert Zsófi logopédusnak készül, és így meg tudta tapasztalni, milyen gyerekek között lenni. A közösségi szolgálatból még 9 óra van vissza, de azt új helyen töltené le, hogy még több tapasztalatot szerezhessen.

Barátnője, Fejes Krisztina is járt az említett helyeken. Jó együtt, társaságban megoldani ezt a kötelező feladatot, s az is előny, hogy a szolgálat által betekintést nyerhetnek különféle szakmai területekre. Krisztina azonban édesanyja révén még a kórházban is tudott adminisztratív feladatokat vállalni: iratokat kellett rendeznie. Ezt most, a Covid ideje alatt is tudja otthonról végezni.

Új lehetőségek

A koronavírus-járvány ­miatt új lehetőségek merültek föl az IKSZ-ben. A fehérvári Aranybulla Könyvtár a vele szerződött diákokat arra kérte, hogy készítsenek társaiknak akár szöveges könyvajánlót, akár videós tartalmakat. Közösségi oldalukon látható például az, ahogyan az egyik fiatalember egy olyan alkalmazásról beszél, amely megkönnyíti a digitális oktatás során teljesítendő feladatot. Ám izgalmas könyvekről is olvashatunk ismertetőt.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szintén 3-5 perces könyv- és filmajánló készítésére kérte a diákokat, különféle alkalmazásokkal. A bemutatható műveket megosztják a közösségi oldalukon, és igazolást is adnak a feladat, a szolgálat teljesítéséről.

Korábban egyébként, amíg látogatható volt az intézmény, évente átlagban 5-6 középiskolás volt náluk. Segítettek például a könyvtári adminisztrációs munkában, de akár az olvasóknak is. A rendezvényeken fotóztak vagy jelenléti íveket töltöttek ki – tudtuk meg Szilvási-Grund Helga igazgatótól.