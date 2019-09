Modern drogok, új kihívások – Veszélyben vannak a megyei tinédzserek is

A gyerekek mentális egészségének védelme közös ügyünk – hangzott el azon a konferencián, melyet az Egészségdokk Alapítvány tartott szerdán a Hiemer-házban. A fő téma a függőségen belül a gyermekek segítése volt. A szervezet országosan is egyedülálló módon foglalkozik ezzel a témakörrel.

A modern világ része a modern drog – az új típusú pszichoaktív szerek 2010 körül bukkantak fel és terjedtek el rohamos gyorsasággal Magyarországon – emelte ki Balcsik-Tamás Zsolt, az Egészségdokk Alapítvány kuratóriumának elnöke a konferencia megnyitóján. Ez a folyamat új kihívások elé állítja, és kényszeríti folyamatos éberségre a jogalkotókat és az ellátórendszert is. A konferencia részben a gyermekaddiktológiáról szólt, amely új elem szakmai körökben is.

A köszöntőn elhangzott: az első szerhasználat ideje egyre korábbra tolódik, s egyre nagyobb számban jelentek meg a felnőtt rehabilitációs otthonokban azok a tinédzserek, akik már túl voltak többéves drogkarrieren.

– Azért is van nagy szükség a gyors reagálásra, mert míg például az alkoholnál a leépülési idő akár 30 év is lehet, a klasszikus drogoknál 6-7 év, az új típusú pszichoaktív szerek esetében azonban már csak 6-7 hónap. Összevetve ezt a szerhasználat korai kezdésével, látható, hogy bizony sok olyan eset van, amikor a tinédzserévek közepére már kóros állapot lép fel a szerfogyasztás következtében – hangsúlyozta a kuratóriumi elnök.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere pedig azt emelte ki: nagyon fontos, hogy a gyermekek ellátására egy új rendszer kezd kialakulni. – Ezen a téren is rendkívül fontos az őszinteség. A gyermekkori függőség, droghelyzet területén nincs helye őszintétlenségnek. Ha úgy állunk hozzá, hogy a függőség a mai fiatalokat nem érinti – a drog, alkohol, cigaretta, technikai eszközök területén akár – akkor egy nagyon nehéz, tévutas pályát választunk. A mai fiatalok arra vágynak, hogy legyenek velük őszinték. S ha velük őszinték – ők is azok lesznek. Akkor pedig tudunk beszélni a problémákról, amelyek őket is érintik. Egy modern városban tehát, mint Fehérvár is, kell, hogy legyen hová fordulni, kiktől segítséget kérni, a felismerésig eljutni, továbblendülni és valaki kezét fogva kihúzni magunkat egy nehéz élethelyzetből – mondta a városvezető, kiemelten megköszönve az Egészségdokk 5 éve tartó fontos szakmai és emberi munkáját.