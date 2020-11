Mobiltelefon a fülön, utasok a háta mögött

Érdekes eset szemtanúja volt a minap egy fehérvári utas az egyik helyi járatos – fehérvári – buszon. S nem kell ahhoz vezető oktatónak lenni – bár olvasónk az –, hogy érzékenyen érintse az, amit látott: – Amikor buszra szálltam, meglepődve láttam, hogy a sofőr a mobilján „trécsel”. Természetesen kézben tartva. A dolog egyik pikantériája, hogy mihelyst elindultunk, azonnal hívnia kellett valakit.

Az első körforgalom kivezető részén rendőrök álltak, kamerával. Feltételezem, ilyenkor irányjelző használatát, telefonálást, biztonsági övet, hasonlókat ellenőriznek. A rend­őrautót rég látni lehetett, de a sofőr csak mondta, csak mondta magáét. Már a kamera előtt voltunk nagyjából 20 méterrel, mire a combjára tette a telefont. No, ez sem volt elég, a rendőröket elhagyva nevetve elmesélte a sztorit, majd a telefont letette, az éppen szembejövő kollégát is felhívta, mert hát ő miért maradjon ki az izgalmas történetből? – mesélte lapunknak az utas, aki egész úton azon gondolkodott, vajon paródiában vesz-e részt, hogy ezt 2020-ban egy sofőr megengedi magának.

– Beszélhetünk itt arról, hogy veszélyes, de arról is, hogy név, rendszám, járatszám szerint akár felvételt is készíthetett volna bárki az egészről, és megy a főnökéhez, vagy arról, hogy finoman szólva vicc, hogy ma nincs egy head­setje, és sorolhatnám. Én pedig azon gondolkodtam, vajon minek lenne foganatja? – tette hozzá, majd pedig arra jutott, hogy leszállás előtt szóvá teszi a sofőrnek a dolgot.

Aki azt válaszolta: neki is élnie kell az életét. – Innentől kezdve tudtam, hogy jóra nem számíthatok. Beszéltünk még pár mondatot, de a vége az lett a beszélgetésnek, hogy ő már 30 éve vezet, eddig sem volt baj, most miért lenne, és amúgy is vállalja mindenért a felelősséget.

Nos, ha ez így van, az jó hír, ugyanis a busztársaságoknál – így a most általunk is megkérdezett Volánbusz Zrt.-nél is –, ha bejelentik az utasok a hasonló kifogásolható eseteket, azokat minden esetben részletesen kivizsgálják. „A Kresz-előírásainak megsértése minden esetben munkaügyi következményekkel jár” – tették hozzá megkeresésünkre. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság pedig leszögezte: a Kresz betartása a közlekedés valamennyi résztvevője számára kötelező. A Volánnál panasz bejelentésére egyébként lehetőség van személyesen, minden autóbusz-állomás forgalmi irodájában vagy online az [email protected] e-mail címen.