Mobilitás és fenntarthatóság együtt?

A fenntarthatóság és a környezetvédelem a legfőbb célkitűzése annak az európai szintű összefogásnak, melynek eredményeképp évek óta számos ország számos településén megrendezik az Európai Mobilitás Hetét. Míg korábban főképp a kerékpáros-közlekedés népszerűsítése volt fókuszban, úgy tűnik, mostanra az alternatív közlekedés egyéb irányai kerültek középpontba. A „zöld” megoldások és az elektromos járművek egyre nagyobb teret hódítanak ugyanis a mindennapi közlekedésben.

Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy az ember lássa: egyre több a gépjármű az utakon, amely éppen ezért – mindamellett, hogy logisztikai, városfejlesztési feladatokat ró a társadalomra – nagyobb környezeti terheléssel is jár. Ez a szédületes iram jól látható például abból, hogy míg mondjuk 2010-ben egészen pontosan 2 984 063 darab személyautó rótta az utakat Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint, addig tíz évvel később, 2020-ban már közel egymillióval több: 3 920 799. Persze nem csak személyautók járják az utakat az országban: tavaly a teljes gépjárműállomány 4 756 537 darab volt. Elképesztő számok ezek, ami azt jelenti, hogy csak a személyautók száma évente közel százezerrel nőtt. Fejér megyében Székesfehérváron van persze a legtöbb személyautó: tavaly már több mint 45 ezer volt, ami a 2006-os közel 37 ezres számhoz képest jelentős növekedésnek számít.

Szédületes ez az iram – amelybe azt még nem is vettük bele, hogy egyre gyorsabb és egyre erősebb autók kerülnek az utakra. Ez pedig a környezeti terhelést is erősíti, akkor is, ha már egyre több zöld rendszámos, azaz elektromos vagy hibrid meghajtású autót, valamint egyre több alternatív közlekedési eszközt választhatunk akár a legkisebb településeinken is.

A kulcsszó pedig itt a választási lehetőség: a kerékpárosok számára elképesztő méretű bicikliút-hálózati fejlesztés zajlik jelenleg is, több településen bevezették az elektromos roller kölcsönzési lehetőséget, Székesfehérváron pedig kísérleti jelleggel már kipróbálhatták a fehérváriak a Zöldbusz projekt keretében csatasorba állított elektromos buszt. Ma már nem létesülhet úgy új parkoló, hogy nincs elektromos töltőállomás, de a meglévőkben is sok helyen kialakították már. Székesfehérváron a zöld rendszámosok ráadásul ingyen parkolhatnak. Az új szemléletmód tehát elkezdődött, hiszen nagyon úgy fest, hogy a tét itt már nemcsak a „trendi” hozzáállás kérdése, hanem az, hogy a közvetlen utánunk élő generációk miként boldogulnak majd a járművek szén-dioxid-kibocsátásának terhével, a Föld üzemanyag- és alapanyag-kitermelése okozta kizsákmányolásával, a gyártás, a szállítás, a működés, a lebontás okozta ökológiai lábnyom növekedésével – hogy csak a környezeti szempontokat említsük.

Mindezeket figyelembe véve Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya, az Európai Mobilitás Hét is erre hívja fel a figyelmet. Egyre több magyarországi település vesz részt a programokban, melyeket idén szeptember 16-a és 22-e között, immáron huszadik alkalommal rendeznek meg, az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt.

Az országos programsorozatban a szervező honlapja (emh.kormany.hu) szerint több Fejér megyei település is részt vesz: így például csatlakozott a 2021-es kampányhoz Bodajk, Iszkaszentgyörgy, Pátka, Bicske, Sárszentmihály, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza, Sárosd, Mezőszentgyörgy valamint Dunaújváros is. Ám mindemellett Székesfehérvár is megrendezi az eseményt, mégpedig szeptember 22-e és 26-a között.

A rendezvénysorozat mottója: „Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében.”.