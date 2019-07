Mit rejthet a szár-hegyi kutak mélye?

Valószínűleg még nem fedte fel minden titkát a község határában található hegy és környéke. A Seuso-kincs feltételezett lelőhelyeként is számontartott területen újabb kutatások folynak, most a régi kutakat faggatják a kincsrejtéllyel foglalkozók.

Dézsy Zoltán, a késő római kori ezüstkészlet történetéről készült dokumentumfilmek – A Seuso-kincsek rejtélye, Seuso II. – rendezője a film­sorozat folytatására készülve az idei nyáron is aktívan keresi a kincsrejtély megoldásához vezető nyomokat. Azt sem tartja kizártnak, hogy segítőivel együtt olyan tárgyakra bukkannak, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a kincsek megtalálójához, a gyilkosság áldozatává vált Sümegh Józsefhez.

Sümegh állítólag egy zsákot dobott egy kútba

– A nemrég birtokunkba jutott információk szerint Sümegh fémes tárgyakkal teli terményzsákot dobott be az egyik szár-hegyi kútba. A műanyag zsákban római kori kardok, kések és egyéb fémtárgyak voltak. Azért próbált tőlük szabadulni, mert forróvá vált a talpa alatt a talaj: útközben váratlanul észlelte a kőbánya őreit. El akarta kerülni, hogy meglássák vagy gyanút keltsen bennük, amit egy társával együtt cipeltek. Inkább kútba dobták a két zsákot. A bányától levezető út mentén vannak a szóba jöhető kutak, de pontosan nem tudjuk, melyik lehet az. A Szár-hegyen több régi kút található, ezek a korábbi birtokokhoz, pincékhez tartoztak. Ezek egy részét ma is használják, de vannak elhagyatottak is. Nem egyszerű a felkutatásuk és az átvizsgálásuk. Szerencsére segítők is akadnak: Borján Péter kőszárhegyi polgármester, a polgárdi tűzoltók, a Mágnes Horgászat csapatának tagjai és a Seuso-kincs iránt érdeklődő önkéntesek. A kinccsel kapcsolatban májusban tartott közönségtalálkozón több hasznos tanácsot adtak a kőszárhegyiek a kutatáshoz.

– Az egyik szóba jöhető kút 30 méter mély, legalább 100 éves. Emberfeletti munka lehetett annak idején a kiásása. Félő, hogy bármikor be­omolhat, nincsenek kútgyűrűi. Megpróbáltuk kiszivattyúzni belőle a vizet. A Polgárdiból érkezett tűzoltók mindent bevetettek, de ilyen jelentős tömegű vízoszlopra nem számítottak, a rendelkezésre álló technikával nem tudták kiszivattyúzni a kutat – számolt be a kútvizsgálat első napjáról Dézsy Zoltán.

Néhány napja folytatódott a megkezdett kutatómunka a Mágnes Horgászat csoport négy tagjának a csatlakozásával. A holland mintára nálunk pár éve létrejött közösség a hazai folyó- és állóvizeket kutatja, nagy hatásfokú mágneseikkel a vízben található fémtárgyakat emelik ki. A csoport alapítója, a mágneshorgászat egyik hazai meghonosítója, Kovács Erik összegezte a helyszínen tapasztaltakat: – Három kutat is átvizsgáltunk, az egyik 25 méter mélységűben észleltünk valamit, amit egyelőre nem emeltünk ki. A víz alatti kamera videófelvételén az első meglátás szerint egy kard foglalata rajzolódott ki.

A felvételeket a napokban alaposan elemeztük, de sajnos nem derül ki, hogy pontosan mi volt a kutakban. A harmadik kút alján készült videótól vártuk a legtöbbet, de még nagy méretben sem lehet kivenni, mi az, amit a kövek mellett látunk. Ami biztos, hogy nagyobb méretű tárgy, illetve vastárgy nem volt a kutakban. Minden kút alján sziklák és iszap van. Ezek a kövek és az iszap valószínűleg vastagon fedik az aljzatot, s ha az elmúlt negyven évben kerültek oda, akkor valószínűleg mindent maguk alá temettek, amit a kútba dobtak. Függetlenül ettől, egy teljesen új oldalról közelítettük meg a kincskeresést és még ezzel az eredménnyel is előrébb kerültünk. Keresni fogjuk a módját, miként lehetne még alaposabban átnézni a hegyen található kutakat.

Reméljük, a szár-hegyi kútvizsgálatok folytatása sem marad el, s az összefogás és a kitartó kutatómunka meghozza eredményét!