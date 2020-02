Mit jelent számodra a szerelem? Fejér megyeiek válaszolnak

Valentin-nap apropóján az élet legkülönbözőbb területein dolgozó Fejér megyeieket kérdeztünk meg arról, hogy mit is jelent számukra a szerelem.

Február 14-én nemcsak a Bálintok ünnepelnek, hanem a szerelmesek is. Lássuk, hogyan vélekednek a Fejér megyeiek életünk egyik legszebb érzéséről:

Berze János, református lelkész

A Valentin-nap nem egyházi ünnep, de nem véletlen, hogy a történelmi egyházak Valentin-nap hetében szervezik a házasság hete nemzetközi rendezvényt, amely Magyarországon is sok éve ismert. Ennek alkalmából nagyon sok program van, amely akár fiataloknak, akár házasságra készülőknek szól, vagy éppen olyanoknak, akik több éve, évtizede házasok. Számomra a Valentin-nap nem önmagában a szerelem ünnepe, hanem a szereteté is. Manapság a szerelem mondhatni egy divatos életcél lett, ami természetesen szép, és szükség van a szerelemre mindenkinek, de ne öncélú legyen.

A saját életemet tekintve a szerelem nekem mindig az azt jelentette, hogy megtaláljam az életem társát, és tudjak rá várni, majd, ha megismertem és megtaláltam őt, akkor a mi szerelmünk a házasságban teljesedjen ki. Ez így is történt az életemben, nem volt túl sok szerelmem, mondhatnám, hogy az életem nagy szerelme lett a feleségem is, és a Valentin-nap erre emlékeztet engem igazán. Természetesen készültem is rá egy apró ajándékkal, amit már egy hete rejtegetek az autómban, valamint egy házassági vacsorán is részt veszünk majd más keresztény házaspárokkal, ahol egy előadást hallgatunk meg a házasságról és beszélgetünk egymással, erősítjük a szeretetet és a szerelmet egymás között, hiszen úgy, ahogy minden kapcsolatot, ezt is ápolni kell.

Tóth Melitta, az első versünnep győztese

Van egy kedvenc mondásunk, amit mi találtunk ki, az egyik barátommal a szerelemről:

„A szerelem az, amikor a másik olyannak lát, amilyen mindig is lenni akartál.”

Kornakker Dániel, a Hydro Fehérvár AV19 kapusa

Úgy gondolom, így február 14-e alkalmával felerősödnek az érzelmek, ami szerintem természetes. Felesleges közhelyekkel foglalkozni, hogy ne csak egy adott nap szeressük a párunkat, ne csak ilyenkor legyen fontos a kedveskedés. Teljesen így vagyunk a karácsonnyal és a többi olyan ünneppel, ami a szeretetről szól. Én úgy vagyok ezzel, hogy ilyenkor igenis jobban szeretem a másikat, mert kiemelt nap a naptárban, több kedvességet adnak és kapnak az emberek.

A szerelem ugyanakkor nekem nem összeköthető a Valentin-nappal. Az év minden napján szerelmes vagyok a páromba, és ez nem változik sem negatív, sem pozitív irányba. Szerelmes lettem belé február 11-én pont egy éve, és azóta is töretlen a szerelmem iránta. Ezért is kezdtem a szeretettel, mert természetesen vannak könnyebb és nehezebb napok, jobbak es rosszabbak, amikor épp kevésbé vagy jobban szeretjük egymást, de a szerelmünk ugyanúgy kitart. Kellemes és szeretetteljes Valentin-napot kívánok mindenkinek, és igenis fordítsatok egy picivel több figyelmet ilyenkor a párotokra! Mindkét félnek jól fog esni egy kis extra törődés.

Orsovai Reni énekesnő

A székesfehérvári Nene zenekar énekesnője, akik Későre jár című számukkal előző szombaton megnyerték A Dal 2020 második válogatóját, videós formában mondta el véleményét a szerelemről és a szeretetről, sőt még üzent is a feol.hu olvasóinak!

Géresi Krisztián, a Videoton labdarúgója

Számomra a Valentin-nap a szerelemről szól, de úgy gondolom, nemcsak ezen a napon kell megmutatni, hogy mennyire szeretjük a párunkat, hanem mindig, amikor csak tehetjük és lehetőségünk van rá. Ezen a napon általában kedveskedünk valami aprósággal a párunknak, de ezt ugyanúgy meg kell tenni bármelyik hétköznapon is.

Ballér Bianka, a székesfehérvári Vörösmarty Színház színművésze

Számomra a szerelem a legmélyebb szeretet, feltétel nélküli tisztelet, testi és lelki összetartozás. Türelemmel, megértéssel és nyitottsággal lenni, megszeretni önmagunkat is.

Marton Pál „Scrap”: „A szerelem nem egy dátum”

Az előszállási zenészt, drónost is kifaggattuk a szerelemről, a Valentin-napról:

Szerelem… Nehéz ezt a szót megmagyarázni, úgy tapasztaltam, hogy maguk a szerelmesek is nehezen tudják megfogalmazni, mit éreznek valójában, de mindenképpen egy kiemelkedő intenzitású, eksztatikus állapot, és az általam vélt boldogságtól sokkal nagyobb élmény – hiszen míg a boldogság sokkal kevésbé tartós érzelem, addig a szerelem hosszantartó és akár maradandó is lehet. Gondoljunk csak bele, amikor egy találkozáskor megöleljük a másikat és akarva sem vagyunk képesek tudomást venni a külvilágról, még egy nyüzsgő vasútállomás közepén, a legnagyobb tömegben sem.

Házas emberként őszintén mondom, hogy nem szoktuk ünnepelni a ma már igen divatos Valentin napot, persze lehetne ez is egy kis plusz, egy fokozás, de manapság sokkal inkább érzem egy úgynevezett szerviz-tevékenységnek ezt az ünnepet. Magam sem tudom jól körülírni, de egy biztos: a szerelem nem egy dátum. Ha pedig ajándékról van szó, lepjük meg párunkat az év bármely napján valami kedvességgel, sokkal jobban meg fog lepődni, ha nem számít rá. Ha mindenképp ünnepelni szeretnénk, egy jó vacsora, beszélgetés is óriási örömet okozhat ezen a napon, hiszen ne feledjük: A legtöbb, amit adhatunk egy másik embernek, nem más, mint az idő.

Sándor Barbara, a SzékesZöldvár egyik alapítója

A szerelem számomra egy emelkedett állapot, és ilyet nem csak emberek iránt szoktam érezni, hanem akár ötletekkel kapcsolatban is, de lehet, hogy keverem a lelkesedéssel… Végül is elég hasonló a kettő. Ha ember iránt érzem, az olyan szokott lenni, hogy alig várom, hogy lássam, hogy megérintsem, elmesélhessek neki minden érdekes dolgot, osztozzak vele a jó dolgokban és a rosszakban, és hogy érezzem minden érzekszervemmel. Ha ez teljesül, boldogsággal tölt el. De nem minden szerelem teljesedik be, az fáj, de ezek inspirálnak. Szerintem a legszebb szerelmes versek is ilyenekből születnek. Habár én nem vagyok művész, de szeretek festeni és ilyenkor az alkotásban élem ki magam.