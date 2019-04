Mire vágynak Székesfehérvár nyugdíjasai?

Az elmúlt hónapok során a város mintegy három tucat nyugdíjasklubját kereste fel a polgármester. Az itt tapasztaltakról sajtótájékoztatón számolt be.

Fehérvár tavaly másodszor nyerte el az Idősbarát önkormányzat címet. Az elismerés alkalmat szolgáltatott arra, hogy fölkeresse a nyugdíjasklubokat és személyesen is találkozzon a megyeszékhely nyugdíjasaival – mondta el a csütörtöki sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András, az önkormányzat elöljárója. Ezen találkozók alkalmával a résztvevők először kissé nehezen nyíltak meg, de aztán csak úgy záporoztak a kérdések, az ötletek – derült ki a polgármester szavaiból. A legtöbben a többi klubbal közös, táncos rendezvények iránti igényt fogalmazták meg.

A hallottak alapján hasznos lenne egy „városi kisokos” összeállítása, ami a praktikus információkon és telefonszámokon túl programajánlatokat is tartalmazna. Többen fölvetették a fürdőt és a színházat érintő kedvezmények átgondolását, kombinált nyugdíjasbérlet-rendszer kidolgozását, matiné jellegű előadások tartását az idősek számára. Igény mutatkozik eme korosztály tagjai részéről az informatikai tanfolyamokra is, melyeket diákok is tarthatnának.

Április végén találkozni fog a klubok vezetőivel, és akkor már konkrét javaslatokkal is előáll annak érdekében, hogy az ötletek, kérések közül mind több megvalósuljon – ígérte a polgármester.