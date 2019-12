Mire figyeljünk oda az ünnepi étkezéseknél? A székesfehérvári dietetikus válaszol

Az ünnepi időszak nemcsak a pénztárcánkat vagy az idegeinket, de bizony a szervezetünket is megviseli. Hogy a szeretet ünnepe ne a mértéktelen fogyasztásról és a plusz kilókról szóljon, megkérdeztük Kiss Éva székesfehérvári dietetikus és önismereti tanácsadót, hogy mit tehetünk egy egészségesebb karácsony érdekében.

Kiss Éva dietetikus a főételekre és a desszertekre koncentrálta általános tanácsait az olvasóink számára. Utóbbival kapcsolatban három fő dolgot érdemes végigvenni. Édesítést, alapanyagokat és az időzítést.

Kezdjük az édesítéssel. Szakértőnk elárulta, hogy a glicin használatát ajánlja olvasóink számára, mert kevéssé emeli meg a cukrunkat, nem széndhidrát, hanem fehérje. Szóba jöhet még a xilit és az eritrit is, de csak alkalmankénti használattal, ugyanis rendszeres alkalmazása esetén gyomor-bél rendszeri tüneteket tud okozni, illetve hosszútávú fogyasztás esetén a májat is megterhelik. Kis mennyiségben és ritkán alkalmazva azonban nem kell tőlük tartanunk. Mesterséges édesítők használatát nem javasolja szakértőnk.

Mi a helyzet a mézzel?

Lehet használni cukor helyett, de sok kalóriát tartalmaz és megemeli a vércukorszintet. Amennyiben nem szeretnénk áttérni a sima cukorról egyéb, fentebb felsorolt alternatívákra, Kiss Éva szerint inkább helyettesítsük mézzel.

Alapanyagok

Szakértőnk szerint próbáljunk olyan sütemények fogyasztására szorítkozni, amelyek elkészítéséhez nem szükséges, vagy csak kevés tejterméket kell használni, mert már önmagában hízlalóak. Figyelhetünk még arra is, hogy a fehérlisztet egyéb alternatívára cseréljük.

Végül, de nem utolsó sorban, az időzítés

Természetesen nehéz ellenállni a nagymama friss bejglijének és minden egyéb finomságnak, azonban fontos, hogy ne terheljük le a szervezetünket. Érdemes a desszertek fogyasztását főétkezéssel összekötni, például az ebéd levezetéseként, természetesen mértékkel. Hogy erre miért is van szükség? Kevéssé hízlal a sütemény, ha előtte ettünk már valamit. Étkezéskor ugyanis felmegy az inzulin szintünk, ami zsírraktározást eredményez. Ha a desszertet két étkezés közé ékeljük, ne adj isten az esti órákra (amit szakértőnk egyáltalán nem javasol), ezt az inzulin szintet újra a magasba emeljük, tehát ismét zsírraktározásba kezd a szervezetünk. Jobb tehát a kellemest összekötni a hasznossal, és azt a pár falat süteményt „közvetlenül” ebéd után elfogyasztani.

Nem győzzük hangsúlyozni a mértékletességet

A karácsonyi időszak azt jelenti, hogy legalább szilveszterig tömjük magunkba a finomabbnál finomabb házi süteményeket. Mielőtt azonban összecsordulna a nyál a szánkban felidézve a kedvenc desszertünket, gondoljuk végig alaposan, mi is történik ilyenkor. Szervezetünk, azon belül is a hormonszintünk rendkívül hamar hozzászokik a rendszeres sütiadagjához, és hiába hagynánk hátra ezen szokásunkat az óévvel, kialakul egy enyhe édességfüggőség. Tehát a szervezetünk kívánni, sőt követelni fogja az adagját. Ez azt eredményezi, hogy több hónapon át eltarthat ez az állapot, mielőtt felocsúdnánk, hogy hamarosan itt a bikiniszezon, mi pedig természetes úszógumit növesztettünk. Ezt megelőzőendően könnyíthetünk annyit az életünkön, ha egyszerűen nem hagyjuk magunkat elcsábítani és becsapni. Mert bár van, hogy a szemünk kívánja még, a pocak már rég tele van. Ha valakinek nincs ellenére egy kis gyümölcs, (bár a legtöbbnek szintén magas a cukortartalma) ehet azt is sütemények helyett.

Tudatos étkezés

A főételek elkészítésében sem kell radikális változást eszközölnünk, elég ha pár apróságra figyelünk oda. Mondjuk, hogy a húsok mellé minél szénhidrát szegényebb köretet tálalunk. Ilyen lehet a rizs, a bulgur és a kuszkusz is. Mégjobb, ha a köretünk egy részét kiváltjuk párolt zöldégekkel, vagy savanyúsággal, salátával.

A karácsonyi asztal elengedhetetlen fogásai közé tartozik a halászlé, csak egy apró probléma van vele, vagyis a fogyasztóival. Hajlamosak vagyunk (tisztelet a kivételeknek) nagyobb mennyiségű kenyeret elfogyaztani hozzá, mint az feltétlen szükség lenne. Próbáljuk visszaszorítani a mennyiséget, és/vagy váltsunk egészségesebb kenyérre.

Ne feledjék, minél több zöldség, és minél kevesebb szénhidrát!