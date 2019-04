Mintegy ezerötszáz tájékoztató levelet küldtek ki Fejér megyében

Felcsillant a reménysugár azok előtt, akik valamilyen pénzügyi, esetleg családi dráma miatt elveszítették otthonuk tulajdonjogát. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. mentőöveket rejtett a borítékokba, de csak azokat tartják a felszínen, akik kinyitják a levelet és akarnak is megmenekülni.

Mindannyian hallottunk olyan helyzetekről, amikor ezernyi okból kifolyólag komolyabb összeget kellett felvenni egy embernek, egy családnak, illetve egy háztartásnak. Sajnos gyakori a válás és a költözőt ki kell fizetni, vagy meghalt egy szeretett hozzátartozó, akinek sírkövet kell állítani, esetleg nincsen semmi gond, pusztán csak hitelre vásárolt valaki ingatlant, és nem tudta fizetni a törlesztőrészleteket.

Szövevényes helyzetek

Az ok sokféle lehet, szinte minden eset egyedi, ezért az elbírálása, megítélése sem könnyű. Az ilyen kutyaszorítóba került lakók gyakran maradnak abban az ingatlanban, ami korábban az övék volt, de a törlesztőrészletek helyett bérleti díjat kell fizetni az új tulajdonosnak. Ezeket a szövevényes pénzügyi és jogi helyzeteket akarja tisztázni és felgöngyölíteni a Nemzeti Eszközkezelő.

Két hónap van dönteni

Március utolsó napjáig minden érintettet kiértesített az eszközkezelő, részletesen tájékoztatva a szerződött partnereket, hogy rendkívül kedvezményes feltételekkel újra tulajdonosává válhatnak korábbi ingatlanjuknak. A nagy lehetőséggel sokan fognak élni, már most komoly roham nyomása alatt van a NET összes ügyfélszolgálata. Az ügyfeleknek a levél kézhezvételétől számítva 60 napjuk van, hogy reagáljanak a megkeresésre. Ezt a határidőt mindenképpen érdemes tartani, mert aki nem teszi meg a megfelelő lépéseket, az nemcsak a kedvezményes visszavásárlásról marad le, de a jelenleg fennálló, meglehetősen kedvezményes bérleti konstrukció lehetőségét is elveszíti.

A közel 35 ezer tájékoztató levélből 1500 Fejér megyei ingatlanok miatt került a postára, ugyanakkor ez a szám még önmagában nem túl beszédes, hiszen van úgy, hogy egy ingatlannak akár négy bérlője van, és ez iratszám tekintetében is négy ügyet jelent, tehát az érintett ingatlanok száma ennél valamennyivel kevesebb. Aki most úgy dönt, hogy bérlő marad, az elveszíti a lehetőségét annak, hogy visszavásárolhassa az ingatlant. Aki úgy dönt, hogy belevág, annak két lehetősége is van. Az egyik, hogy kifizeti egy összegben az ingatlan árát, a másik pedig, hogy részletfizetési megoldásokkal jut újra tulajdonba.

Akár 35 százalék is lehet a kedvezmény

Egyösszegű befizetés esetében kedvezményes összeget ajánlanak, ami azt jelenti hogy Budapesten és a megyei jogú városokban 15, egyéb városok esetén 25, míg a falvak esetén akár 35 százalék is lehet a kedvezmény a teljes vételárból. Tehát egy vidéki ingatlant tekintve a teljes vételár egyharmadát elengedik, illetve az október utolsó napjáig befizetett bérleti díjakat beszámítják a vételárba. Emellett mód van arra, hogy a közeli hozzátartozó is vásároljon. Ha például egy házaspár volt a korábbi tulajdonos, akkor most a gyermekük, gyermekeik nevére is kerülhet az ingatlan, ami annál is inkább praktikus, mert így előre meg van oldva az átíratás kérdése és költsége, másrészt mert ha a szülőknek van másik tartozása, akkor azt nem tudják ráterhelni a behajtócégek a támogatással visszavásárolt lakásra. Az utódok nevére kerül a visszaszerzett ingatlan, így nem kerül újra veszélybe, vagy csak kis eséllyel, hiszen a gyermekek nem felelnek az ingatlanjukkal szüleik tartozásai miatt.

Részletre történő vásárlás esetén olyan díjakkal kell kalkulálni, amik szinte megegyeznek a korábbi bérleti díjakkal. A havonta fizetendő összeg nem változik, így nem jelent pluszterhet a lakóknak, viszont innentől már újra a saját tulajdonú ingatlan törlesztőit fizetik, nem albérletet. Az alacsony havi törlesztőből természetesen következik, hogy a futamidő lényegesen hosszabb, akár 20 év feletti is lehet.

Mi van, ha üresen áll?

Gyakran aggódnak a 60 év feletti ügyfelek, mondván, hol lesznek ők már 25-30 év múlva? A magasabb korúaknak is érdemes belevágni ebbe a megoldásba, hiszen a konstrukció rendkívül kedvezményes, így az örökösöknek csak folytatni kell a törlesztők fizetését. Több helyen is megjelent már, hogy van mód előtörlesztésre is, így aki megteheti, ezzel a lehetőséggel élve csökkentheti a futamidőt. Fontos tudni, hogy aki bérlő akar maradni, annak is nyilatkoznia kell, mert ellenkező esetben a bérleti díjak akár háromszorosára emelkedhetnek.

Akik az ingatlanban élnek, azok jellemzően visszaküldik ezt a levelet, az elmúlt időszak tanúsága szerint, ám gyakori az olyan ház, illetve lakás, aminek nem fizették a közüzemi díjait, üresen áll, így a levél el sem jutott a megfelelő személyhez. Gyakori probléma az is, amikor szétment házaspárok nem adják át egymásnak a levelet, sok a speciális eset, szinte minden ügy egyedi.

A NET Zrt. minden megyeszékhelyen, így Székesfehérváron is ügyfélszolgálatot működtet, ahol segítséget nyújtanak a kiértesített ügyfeleknek. A Várkörút 6. szám alatti iroda bárkinek rendelkezésre áll, legyen szó tanácsadásról vagy nyilatkozatok kitöltéséről, leadásáról.